Traktörle kabir ziyaretinden dönerken öldürüldü

MERSİN'in Tarsus ilçesinde traktörle bir yakınlarının mezarını ziyaretten dönen Cengiz Canbolat (60), uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Damlama Mahallesi'nde meydana geldi. Traktörle bir yakınlarının mezarını ziyaretten dönen Cengiz Canbolat, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Mermilerin isabet ettiği Canbolat, yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Cengiz Canbolat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Canbolat’ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırdı.

Jandarma, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.