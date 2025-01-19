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        Mersin Spor yıllar sonra Türkiye Kupası'nda

        BASKETBOL Süper Ligi'nde mücadele eden Mersin Spor Kulübü (MSK) Erkek Basketbol Takımı uzun yılların ardından Türkiye Kupası'na katılmaya hak kazandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 15:14 Güncelleme: 19.01.2025 - 15:15
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        Mersin Spor yıllar sonra Türkiye Kupası'nda
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        BASKETBOL Süper Ligi’nde mücadele eden Mersin Spor Kulübü (MSK) Erkek Basketbol Takımı uzun yılların ardından Türkiye Kupası’na katılmaya hak kazandı.

        Ligin ilk yarısında aldığı sonuçların ardından 8'inci sırada bulunan MSK, 15'inci hafta maçlarının tamamlanmasının ardından Türkiye Kupası’na katılmayı garanti altına alan takımlardan birisi oldu. Uzun yıllar sonra elde edilen bu başarıyı büyük sevinçle karşıladıklarını belirten Kulüp Başkanı Berkay Üstündağ, “Hedeflerimize ulaşmaya başlamanın mutluluğunu ve 2009-2010 sezonu sonrasında Mersin olarak ilk defa Türkiye Kupası’na katılacak olmanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

        Sezonun ilk yarısını 8 galibiyet ile tamamlamış olmanın gelecek adına umut verici olduğunun altını çizen Üstündağ, “İlk yarı için önce bize her daim destek olan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e sonrasında da bizi hiçbir maçımızda yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

        Sezonun ikinci yarısında da aynı azimle mücadele etmeye devam edeceklerini ve play-off’lara kalarak Avrupa Kupası’na katılma hedefi ile hareket edeceklerini dile getiren Üstündağ, “Bunu başarabilecek çok iyi bir kadroya sahibiz. Taraftarlarımız bizi yalnız bırakmasınlar. Türkiye Kupası’nda da finale kadar gidebilmek için elimizden gelen tüm mücadeleyi göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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