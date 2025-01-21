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        Doktor ve öğretmen çift, 3 çocuğuyla Kartalkaya'daki otel yangınında can verdi

        BOLU'daki otel yangın faciasında doktor Ahmet (44), öğretmen eşi Habibe (40), ikiz çocukları Sedat (11) ve Vedat (11) ile küçük çocukları Esat Çetiz (9) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 20:05 Güncelleme: 21.01.2025 - 20:10
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        Doktor ve öğretmen çift, 3 çocuğuyla Kartalkaya'daki otel yangınında can verdi
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        BOLU’daki otel yangın faciasında doktor Ahmet (44), öğretmen eşi Habibe (40), ikiz çocukları Sedat (11) ve Vedat (11) ile küçük çocukları Esat Çetiz (9) hayatını kaybetti.

        Bolu Kartalkaya'da 12 katlı Grand Kartal adlı otelde çıkan yangında hayatını kaybeden 66 kişiden 5’i de Çetiz ailesi oldu. Mersin Bozyazı nüfusuna kayıtlı öğretmen Habibe, Ankaralı doktor eşi Ahmet, ikiz çocukları Sedat ve Vedat ile küçük çocukları Esat Çetiz, tatil yaptıkları otelde çıkan yangın faciasında can verdi. Ailenin cansız bedenlerinin otopsinin ardından Ankara’da toprağa verileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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