Mersin'de çuval deposunda çıkan yangın söndürüldü

Yangın, gece saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi'ndeki bir çuval deposunda çıktı. İçerisinde naylon çuvallarının olduğu depodan dumanların yayıldığını görenler Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Hasar meydana gelen iş yerlerinde soğutma çalışması devam ederken, yangının çıkış nedenin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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