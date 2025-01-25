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        Dervişoğlu: Emeklilikle ilgili bütün eksiklikleri ele aldık

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Sorunlarla ilgili kurultaylar, çalıştaylar yapıyoruz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 14:23 Güncelleme: 25.01.2025 - 14:25
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        Dervişoğlu: Emeklilikle ilgili bütün eksiklikleri ele aldık
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        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Sorunlarla ilgili kurultaylar, çalıştaylar yapıyoruz. İYİ Parti olarak hiçbir siyasi partinin yapmadığı Emekli Kurultayı'nı tertip ettik. 5510 sayılı yasa dahil olmak üzere, emeklilikle ilgili bütün eksiklikleri ele aldık" dedi.

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bir dizi ziyaret ve toplantı için geldiği Mersin'de ilk olarak Tarsus ilçesinde temaslarda bulundu. Dervişoğlu, Tarsus Kent Konseyi'nde STK temsilcileri ve basın mensupları ile bir araya geldi. Dervişoğlu'na; genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri de eşlik etti. Burada açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, "Sorunlarla ilgili kurultaylar, çalıştaylar yapıyoruz. İYİ Parti olarak hiçbir siyasi partinin yapmadığı Emekli Kurultayı'nı tertip ettik. 5510 sayılı yasa dahil olmak üzere, emeklilikle ilgili bütün eksiklikleri ele aldık. Gerçekleştirdiğimiz toplantıya Hak-İş'in, Türk-İş'in ve TESK'in genel başkanı katıldı. Bu üçünün aynı anda bir araya gelmesi de kolay değildir. Hepsinin İYİ Parti'nin davetine icabet etmesi partimize duyulan güvenden kaynaklıdır. Bunun çok net bir şekilde söylüyoruz. Çünkü konulara istismar eden bir bakış açısıyla yaklaşmıyoruz" dedi.

        Dervişoğlu, toplantının ardından başka bir programı için Erdemli ilçesine geçti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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