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        Komşusunun serasından meyve yedi, yaprakların arasına para bıraktı

        MERSİN'in Silifke ilçesinde, komşusunun serasından dut yiyen Mehmet Ünver, yaprakların arasına 200 Türk lirası bıraktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 12:11 Güncelleme: 31.01.2025 - 12:15
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        Komşusunun serasından meyve yedi, yaprakların arasına para bıraktı
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        MERSİN'in Silifke ilçesinde, komşusunun serasından dut yiyen Mehmet Ünver, yaprakların arasına 200 Türk lirası bıraktı. Sera sahibi Durdu Yücel, serasına habersiz girildiği için önce şaşırdığını, ardından da mutlu olduğunu söyledi.

        Atayurt Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde dut serasına giden üretici Durdu Yücel, sürprizle karşılaştı. Ağaçlardan birinin dalları arasında 200 Türk lirası bulan Yücel, önce duruma anlam veremedi. Olay, komşusu Mehmet Ünver'den gelen telefonla ortaya çıktı. Yücel'i arayan Ünver, "Komşum, dün akşam canım çekti, serana girerek biraz dut yedim. Tadım parası olarak da para bıraktım, hakkını helal et" dedi.

        İlk kez böyle bir şeyle karşılaştığını belirten Durdu Yücel ise teşekkürlerini sunup hakkını helal ettiğini belirtti. Yücel, yaşadıklarını anlatarak, "Parayı görünce önce şaşırdım. Çünkü haber verilmeden serama girildiğini görünce insan duraksıyor ama sonra komşumun güzel niyetini anlayınca gülerek, helal ettim. Bizim buralarda komşuluk çok önemlidir. Böyle güzel niyetler bizi mutlu eder" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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