MSK, Aliağa Petkim maçına hazır

MERSİNSpor Kulübü (MSK) Erkek Basketbol Takımı deplasmanda oynayacağı Aliağa Petkim maçının hazırlıklarını tamamlayarak müsabaka saatini beklemeye başladı. Ligin ilk yarısında elde ettiği 8 galibiyetlik başarı ile Süper Lig’e çıktığı ilk senede Türkiye Kupası’na katılma hakkı kazanan Carettalar’da hedef Aliağa Petkim maçından da galip ayrılmak.

Servet Tazegül Spor Salonu’nda gerçekleştirilen teknik ve taktik idmanın ardından değerlendirmede bulunan Başantrenör Can Sevim, oyuncularının performansından memnun olduğunu söyledi. Son 5 maçın 4’ünü kazanarak Süper Lig’de oldukça başarılı bir grafik yakaladıklarını kaydeden Sevim, Aliağa Petkim deplasmanın ardından cuma günü karşılaşacakları Karşıyaka maçından da kazanan taraf olarak ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

Ligin ikinci yarısına galibiyet ile başlamanın motivasyonlarını artırdığını belirten Sevim, “Aliağa Petkim takımı Damyean Dotson gibi önemli bir skorer ve iyi bir şutörü takımına kazandırdı. Bununla beraber Şampiyonlar Ligi’nde de Top 16’ya kalmayı başardılar. Geldiğimiz noktada Milli Takım arasına kadar bizim 2 tane çok önemli maçımız olduğunu düşünüyoruz. Bunların ilki Aliağa Petkim, diğeri ise evimizde oynayacağımız Karşıyaka maçı. Öncelikli hedefimiz, Türkiye Kupası maçımızı oynayıp Milli Takım arası vermeden 2’de 2 yaparak olabildiğince daha üst sıralara tırmanmak. Aliağa Petkim maçını kazandığımız takdirde bizi yakalamaları ve geçmeleri çok zorlaşacak. Maça bu açıdan da çok önem veriyoruz” dedi.

Takımının moral, motivasyon ve kazanma hırsından çok memnun olduğunu dile getiren Sevim, son 5 karşılaşmada alınan 4 galibiyetinde bunu gösterir nitelikte olduğunu kaydetti. Sevim, “Takımın kazanmaya inancı, ‘Biz bu maçı bir şekilde kazanırız, biz ne olursa olsun inancı kaybetmeyeceğiz’ inancı üst seviyede açıkçası. Bu da belki de imkansız gibi görüneni başarmamızı sağlıyor. Tabi bununla beraber özellikle kendi evimizde yenilmemiz her geçen gün zor bir takım haline geliyoruz. Burada evimizde sadece iki tane takıma kaybettik. İkisi de EuroLeague takımı. Efes ve Fenerbahçe dışında evimizde maç kaybetmedik. Taraftarımız zaten inanılmaz. İstediğimiz, arzuladığımız destek her geçen gün daha da ortaya çıkıyor. Onlardan aldığımız destekle biz de hiçbir şekilde maçı bırakmıyoruz. Geriye düşsek bile taraftarımızla beraber maçı kazanabileceğimizi düşünüyoruz. O doğrultuda da maç sonlarında rakiplerimizden daha iyi oynadığımızı düşünüyorum” diye konuştu.