Elif'in ölümüne neden olan sürücü: Bir kusurum olmadığını düşünüyorum

MERSİN'de kamyoneti ile çarptığı ortaokul öğrencileri Elif Su Ekinci'nin (11) ölümüne, Elif Yüksel'in (11) de ağır yaralanmasına neden olan sürücü Coşkun Topkara (25), ilk duruşmada, "Belediye otobüsü tabelaları kapattığı için yaya yolu tabelalarını göremedim. Kazadan sonra çocukların yanına koşup yardım istedim. Kazada bir kusurum olmadığını düşünüyorum" dedi.

Kaza, geçen yıl 23 Mayıs'ta Yenişehir ilçesi Gökçebelen Mahallesi'nde meydana geldi. Kepçe operatörü olarak çalışan Coşkun Topkara yönetimindeki 33 ACY 335 plakalı kamyonet, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Yenişehir Anadolu İmam Hatip Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencileri Elif Su Ekinci ve Elif Yüksel'e çarptı. Kazada Ekinci yaşamını yitirirdi, ağır yaralanan Yüksel'in tedavisi hastanede sürüyor. Kazanın ardından gözaltına alınan sanık Topkara, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame tamamlandı. Mersin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede tutuklu sanık Topkara'nın 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan cezalandırılması talep edildi. İddianamede, sürücünün kazanın oluşumunda asli kusurlu olduğu belirtildi. Davanın ilk duruşması bugün Mersin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Topkara, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

'HIZIM 50 KİLOMETRE CİVARINDAYDI'

Duruşmada söz verilen sanık Topkara, "Kaza günü iş yerimin aracıyla seyir halindeydim. Sol şeritte ilerlerken sağda belediye otobüsü duruyordu. Belediye otobüsünün yanından geçerken 2 çocuk yola atladı. Görür görmez frene bastım ama kaza olmuştu. Hızım 50 kilometre civarındaydı. Belediye otobüsü tabelaları kapattığı için yaya yolu tabelalarını göremedim. Kazadan sonra çocukların yanına koşup yardım istedim. Kazada bir kusurum olmadığını düşünüyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

'HERKESİN ADALET BEKLEDİĞİ BİR DOSYA'

Müşteki avukatı Hibe Gökalp, sanığın olayı olası kastla gerçekleştirdiğini, dolayısıyla 'Bilinçli taksirle' yargılanması gerektiğini söyledi. Sanığın uyarı levhalarına ve işaretlerine rağmen hızını düşürmeyerek olayı gerçekleştirdiğini savunan Gökalp, "Yaya geçidinde belediye otobüsü öğrencilere yol vermek için durmuş ama sanık eylemine devam etmiş. Herkesin adalet beklediği bir dosya. Şikayetçiyiz, en üst sınırdan cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu. Duruşmaya katılan çocukların yakınları, sanığın cezalandırılmasını istedi. Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi ve tedavisi süren Elif Yüksel ile ilgili kati raporunun alınması için duruşmayı erteledi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.