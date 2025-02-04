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        Mersin'de öğretmeni darbeden veli ve oğlu tutuklandı; olay anı kamerada

        MERSİN'in Silifke ilçesinde öğretmeni darbederek burnunu kıran veli ve oğlu tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 21:27 Güncelleme: 04.02.2025 - 21:30
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        Mersin'de öğretmeni darbeden veli ve oğlu tutuklandı; olay anı kamerada
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        MERSİN'in Silifke ilçesinde öğretmeni darbederek burnunu kıran veli ve oğlu tutuklandı. Olay anı ise okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay dün öğle saatlerinde ilçedeki Sarıcalar İlköğretim Okulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 8’inci sınıf öğrencisi O.Ç., okul bahçesinde beden eğitimi dersi sırasında düşerek yaralandı. Öğretmenlerin ihbarı üzerine çocuk, okula sevk edilen ambulans ile Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tetkiklerde çocuğun kolunun kırıldığı belirlendi. Okul müdürü tarafından oğlunun kolunun kırıldığı; baba Oral Ç.'ye haber verildi. Oral Ç., diğer oğlu Oray Ç. ile birlikte okula geldi. Baba ve oğlu, okulun bahçesinde gördükleri beden eğitimi öğretmeni Medet Y.'e saldırdı. Darbedilen öğretmenin burnu kırıldı. Olay anı, okulun güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

        Öğretmenlerin ihbarı üzerine okula polis ekipleri sevk edildi. Saldırgan baba ve oğlu, polis tarafından gözaltına alındı. Medet Y.'nin hastaneden aldığı darp raporu ile şikayetçi olduğu Oral Ç. ve oğlu Oray Ç., çıkarıldıkları mahkemece 'Kamu görevlisini kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

        Öte yandan ilçedeki eğitim sendikaları da öğretmene yapılan saldırıyı yaptıkları basın açıklamasıyla protesto etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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