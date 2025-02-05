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        Silifke'nin karadutları Dubai'ye ihraç ediliyor

        TÜRKİYE'nin en önemli çilek üretim merkezlerinden biri olan Mersin'in Silifke ilçesinde, 'alternatif ürün' olarak ekimine başlanan karadutlar, kilosu 120 liradan Dubai'ye ihraç ediliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 10:16 Güncelleme: 05.02.2025 - 10:20
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        Silifke'nin karadutları Dubai'ye ihraç ediliyor
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        TÜRKİYE'nin en önemli çilek üretim merkezlerinden biri olan Mersin'in Silifke ilçesinde, 'alternatif ürün' olarak ekimine başlanan karadutlar, kilosu 120 liradan Dubai'ye ihraç ediliyor.

        İlçede yaklaşık 250 dönümlük alanda üretilen ve ocak ayından itibaren hasadı yapılan karadut, ağırlıklı olarak Dubai'ye ihraç ediliyor. Bahçede kilosu 120 liradan satılan karadut, üreticinin de yüzünü güldürüyor. Arkum Mahallesi'nde örtü altı karadut üreticiliği yapan Halise Sarıcalık, bu yıl sıcak hava koşullarının etkisiyle yüksek verim elde ettikleri karadutun yüzleri güldürdüğünü söyledi.

        'TAMAMEN DOĞAL VE İLAÇSIZ'

        Ziraat mühendisi ve üretici Duygu Yücel ise karadutun yetiştirilmesinin oldukça kolay olduğunu belirterek, "2024-2025 sezonumuz ocak ayında başladı. Hasadını yaptığımız karadutlarımız tamamen doğal ve ilaçsız. Dalından koparıp gönül rahatlığıyla tüketilebilir. Bu nedenle tüketicilerimize güvenle sunuyoruz" dedi.

        YILLIK 600 TON REKOLTE

        Silifke Ziraat Odası Başkanı Kemal Gezer de 20 bin dönüm ekim alanıyla Türkiye'nin en önemli çilek üretim merkezi olan ilçede alternatif ürün olarak yaklaşık 250 dönüm alanda karadut üretildiğini, yıllık 600 ton rekolte elde ettiklerini söyledi. Ürünlerin yüzde 70'inin ihraç edildiğini, kalan kısmının da iç piyasaya sürüldüğünü belirten Gezer, "Dubai ve Irak'tan çok talep var. Alternatif ürün olarak yetiştirilen karadut fiyatıyla üreticiyi memnun ediyor" diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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