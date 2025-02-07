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        Karşı şeride geçip, kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü; kaza kamerada

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçip, kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü Oktay Zeki Gül (25), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 21:30 Güncelleme: 07.02.2025 - 21:35
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        Karşı şeride geçip, kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü; kaza kamerada
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        MERSİN'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçip, kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü Oktay Zeki Gül (25), yaşamını yitirdi. Kaza anı ise başka bir aracın kamerasına yansıdı.

        Kaza, akşam saatlerinde D-750 yolu Kamyoncular Kooperatifi yakınlarında meydana geldi. Oktay Zeki Gül yönetimindeki 33 R 5152 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek M.F. yönetimindeki 01 PY 918 plakalı kamyon ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Gül, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılıp, sağlık görevlilerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gül'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Gül'ün cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

        Öte yandan kaza anı ise yoldan geçen başka bir aracın kamerasına yansıdı. Kamyon şoförünün gözaltına alındığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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