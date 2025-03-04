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        Akkuyu NGS'de, 4'üncü güç ünitesinin ikinci katmanı kuruldu

        RUSYA Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Türkiye'de inşa ettiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 4'üncü güç ünitesinin inşaatında reaktör binasının iç koruma kabının ikinci katmanının montajı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 12:34 Güncelleme: 04.03.2025 - 12:40
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        Akkuyu NGS'de, 4'üncü güç ünitesinin ikinci katmanı kuruldu
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        RUSYA Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un Türkiye'de inşa ettiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 4’üncü güç ünitesinin inşaatında reaktör binasının iç koruma kabının ikinci katmanının montajı gerçekleştirildi.

        İç koruma kabının kurulum modülleri, tasarım parametrelerine uygunluğu sağlamak için fabrikada yüksek hassasiyetli ekipmanlar kullanılarak üretildi. Akkuyu NGS'ye teslim edildikten sonra, reaktör binasının yakınında bulunan birleştirme montaj sahasında, yani yapının sabitlenmesine ve gerekli parametrelerin sağlanmasına olanak tanıyan özel bir platformda 12 metre yüksekliğinde bir halka halinde monte edildi. Montaj tamamlandıktan sonra 235,94 ton ağırlığında ve 44 metre çapındaki katman, paletli bir vinç kullanılarak reaktör binasına taşındı.

        ‘ÇALIŞMALAR TÜM TESİSLERDE KESİNTİSİZ BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLÜYOR’

        Akkuyu Nükleer Genel Müdürü Sergey Butckikh, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Akkuyu NGS sahasındaki çalışmalar tüm tesislerde kesintisiz bir şekilde yürütülüyor. 1’inci güç ünitesinde devreye alma çalışmaları tüm hızıyla sürerken, diğer ünitelerde inşaat ve montaj çalışmaları devam ediyor. 4’üncü güç ünitesinde uzmanlarımız iç koruma kabının ikinci katmanının montajını başarıyla tamamladı. Koruma kabının montajı konusunda önemli bir deneyime sahip olduğumuz için yapının kaldırılması, taşınması ve yerleştirilmesi yalnızca birkaç saat sürdü. Bunun öncesinde, bölümleri tek bir güvenilir yapı halinde birleştirmek için özenli bir çalışma yapıldı. Şimdi inşaatçılar birinci ve ikinci katları birbirine güvenli bir şekilde bağlamak için dikiş kaynağı işlemi yapmaya hazırlanıyorlar. Aynı zamanda reaktör binasının iç duvarlarına beton döküyoruz” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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