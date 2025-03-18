İlkem Yapı Tarsus Spor - Çimsa ÇBK Mersin: 71-98
SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Ozan Gönen, Özlem Yalman, Almina KocabaşİLKEM YAPI TARSUS SPOR: Ecem Erk, Heal 15, Elif Emirtekin 9, Büşra Akgün 14, Nisa Yalçın 2, Banu Şimşek, Alleyne 28, Ceylin Beyza Altunpa 3, Nuran Tutsak, Havva Güngör PekerÇİMSA ÇBK MERSİN: Howard 2, Asena Yalçın 7, Fauthoux 9, Carleton 15, Beren Polen Höke, Derin Yaya, Sinem Ataş 16, Mccovan 13, Johannes 12, İkra Durmaz 4, Pelin Derya Bilgiç 201'NCİ PERİYOT: 18-21İLK YARI: 39-423'NCÜ PERİYOT: 43-75Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında İlkem Yapı Tarsus Spor ile ÇBK Mersin karşı karşıya geldi.
SALON:Servet Tazegül
HAKEMLER: Ozan Gönen, Özlem Yalman, Almina Kocabaş
İLKEM YAPI TARSUS SPOR: Ecem Erk, Heal 15, Elif Emirtekin 9, Büşra Akgün 14, Nisa Yalçın 2, Banu Şimşek, Alleyne 28, Ceylin Beyza Altunpa 3, Nuran Tutsak, Havva Güngör Peker
ÇİMSA ÇBK MERSİN: Howard 2, Asena Yalçın 7, Fauthoux 9, Carleton 15, Beren Polen Höke, Derin Yaya, Sinem Ataş 16, Mccovan 13, Johannes 12, İkra Durmaz 4, Pelin Derya Bilgiç 20
1’NCİ PERİYOT: 18-21
İLK YARI: 39-42
3’NCÜ PERİYOT: 43-75
Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında İlkem Yapı Tarsus Spor ile ÇBK Mersin karşı karşıya geldi. Müsabakayı 98-71 kazanan ÇBK Mersin, adını dörtlü finale yazdırdı.
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