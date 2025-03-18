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        İlkem Yapı Tarsus Spor - Çimsa ÇBK Mersin: 71-98

        SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Ozan Gönen, Özlem Yalman, Almina KocabaşİLKEM YAPI TARSUS SPOR: Ecem Erk, Heal 15, Elif Emirtekin 9, Büşra Akgün 14, Nisa Yalçın 2, Banu Şimşek, Alleyne 28, Ceylin Beyza Altunpa 3, Nuran Tutsak, Havva Güngör PekerÇİMSA ÇBK MERSİN: Howard 2, Asena Yalçın 7, Fauthoux 9, Carleton 15, Beren Polen Höke, Derin Yaya, Sinem Ataş 16, Mccovan 13, Johannes 12, İkra Durmaz 4, Pelin Derya Bilgiç 201'NCİ PERİYOT: 18-21İLK YARI: 39-423'NCÜ PERİYOT: 43-75Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında İlkem Yapı Tarsus Spor ile ÇBK Mersin karşı karşıya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 19:09 Güncelleme: 18.03.2025 - 19:15
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        İlkem Yapı Tarsus Spor - Çimsa ÇBK Mersin: 71-98
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        SALON:Servet Tazegül

        HAKEMLER: Ozan Gönen, Özlem Yalman, Almina Kocabaş

        İLKEM YAPI TARSUS SPOR: Ecem Erk, Heal 15, Elif Emirtekin 9, Büşra Akgün 14, Nisa Yalçın 2, Banu Şimşek, Alleyne 28, Ceylin Beyza Altunpa 3, Nuran Tutsak, Havva Güngör Peker

        ÇİMSA ÇBK MERSİN: Howard 2, Asena Yalçın 7, Fauthoux 9, Carleton 15, Beren Polen Höke, Derin Yaya, Sinem Ataş 16, Mccovan 13, Johannes 12, İkra Durmaz 4, Pelin Derya Bilgiç 20

        1’NCİ PERİYOT: 18-21

        İLK YARI: 39-42

        3’NCÜ PERİYOT: 43-75

        Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında İlkem Yapı Tarsus Spor ile ÇBK Mersin karşı karşıya geldi. Müsabakayı 98-71 kazanan ÇBK Mersin, adını dörtlü finale yazdırdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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