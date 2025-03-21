Tartıştığı eşini tabancayla öldürdü

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Uğurcan Yıldız (45), tartıştığı eşi Sevcan Yıldız'ı (44) tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Mantaş Mahallesi'nde meydana geldi. 4 çocuklu Uğurcan Yıldız ve Sevcan Yıldız çifti, evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre, evdeki tabancayı alan Uğurcan Yıldız, eşi Sevcan Yıldız'a ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Sevcan Yıldız, kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyup eve gelen komşuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Sevcan Yıldız, ambulansla kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Eşi tarafından öldürülen Yıldız'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Cinayet şüphelisi Uğurcan Yıldız'ı gözaltına alan jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.