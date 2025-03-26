Mersin'de müdür yardımcısının darbedilmesine protesto

Olay, 10 Mart'ta merkez Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi'ndeki Celile Öner Anaokulu'nda meydana geldi. Okula giden öğrenci velisi C.B. isimli kadın, bilinmeyen nedenle tartıştığı müdür yardımcısı Merve Miraç K.'ye tokat attı. İhbar üzerine okula polis ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan C.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. C.B., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay anı, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Okulun önünde bugün bir araya gelen bazı eğitim sendikalarının üyeleri ise olaya tepki gösterdi.

MERSİN'de anaokulu müdür yardımcısı Merve Miraç K., tartıştığı öğrenci velisi C.B. isimli kadın tarafından darbedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olaya tepki gösteren eğitim sendikaları üyeleri, eylem yaptı.

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