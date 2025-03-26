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        Mersin'de müdür yardımcısının darbedilmesine protesto

        MERSİN'de anaokulu müdür yardımcısı Merve Miraç K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 18:05 Güncelleme: 26.03.2025 - 18:05
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        Mersin'de müdür yardımcısının darbedilmesine protesto
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        MERSİN'de anaokulu müdür yardımcısı Merve Miraç K., tartıştığı öğrenci velisi C.B. isimli kadın tarafından darbedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olaya tepki gösteren eğitim sendikaları üyeleri, eylem yaptı.

        Olay, 10 Mart'ta merkez Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi'ndeki Celile Öner Anaokulu'nda meydana geldi. Okula giden öğrenci velisi C.B. isimli kadın, bilinmeyen nedenle tartıştığı müdür yardımcısı Merve Miraç K.'ye tokat attı. İhbar üzerine okula polis ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan C.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. C.B., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay anı, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Okulun önünde bugün bir araya gelen bazı eğitim sendikalarının üyeleri ise olaya tepki gösterdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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