Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        ÇBK Mersin - Nesibe Aydın: 86-95

        SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Yiğit Gönültaş, Hakan Gerey, Kaan BüyükçilÇBK MERSİN: Asena Yalçın 6, Anderson 27, Fauthoux 11, Carleton 28, Araujo 5, Sinem Ataş, Pelin Derya Bilgiç 9, Derin YayaNESİBE AYDIN: Damla Gezgin 9, Wheeler 18, Merve Arı 10, Merve Uygül 2, Sevgi Tonguç, Wallace 13, İlayda Güner 10, Nared 28, Serfa 51'İNCİ PERİYOT: 17-9DEVRE: 41-283'ÜNCÜ PERİYOT: 66-514'ÜNCÜ PERİYOT: 82-821'İNCİ UZATMA: 86-955 FAUL: Sinem Ataş (ÇBK Mersin)Basketbol Kadınlar Süper Ligi çeyrek final play-off ilk maçında ÇBK Mersin, Nesibe Aydın'a uzatmalarda 95-86 kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 20:13 Güncelleme: 27.03.2025 - 20:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        ÇBK Mersin - Nesibe Aydın: 86-95
        ABONE OL

        SALON:Servet Tazegül

        HAKEMLER: Yiğit Gönültaş, Hakan Gerey, Kaan Büyükçil

        ÇBK MERSİN: Asena Yalçın 6, Anderson 27, Fauthoux 11, Carleton 28, Araujo 5, Sinem Ataş, Pelin Derya Bilgiç 9, Derin Yaya

        NESİBE AYDIN: Damla Gezgin 9, Wheeler 18, Merve Arı 10, Merve Uygül 2, Sevgi Tonguç, Wallace 13, İlayda Güner 10, Nared 28, Serfa 5

        1’İNCİ PERİYOT: 17-9

        DEVRE: 41-28

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 66-51

        4’ÜNCÜ PERİYOT: 82-82

        1'İNCİ UZATMA: 86-95

        5 FAUL: Sinem Ataş (ÇBK Mersin)

        Basketbol Kadınlar Süper Ligi çeyrek final play-off ilk maçında ÇBK Mersin, Nesibe Aydın’a uzatmalarda 95-86 kaybetti. Bu sonuçla Nesibe Aydın seride 1-0 öne geçti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu soruşturmasında 14 kişinin mal varlığına el koyuldu
        İmamoğlu soruşturmasında 14 kişinin mal varlığına el koyuldu
        Yağmurlu bayra
        Yağmurlu bayra
        Amsterdam'da bıçaklı saldırı: 4 kişi yaralandı
        Amsterdam'da bıçaklı saldırı: 4 kişi yaralandı
        RTÜK ceza yağdırdı! İki Youtube kanalına da 72 saat süre!
        RTÜK ceza yağdırdı! İki Youtube kanalına da 72 saat süre!
        Immobile'den ayrılık sinyali!
        Immobile'den ayrılık sinyali!
        Zelenskiy: ABD şartları sürekli değiştiriyor
        Zelenskiy: ABD şartları sürekli değiştiriyor
        TCMB rezervlerinde gerileme
        TCMB rezervlerinde gerileme
        12 Dev Adam'ın FIBA 2025'teki grubu belli oldu!
        12 Dev Adam'ın FIBA 2025'teki grubu belli oldu!
        İçişleri Bakanlığı bayramda trafik tedbirlerini açıkladı
        İçişleri Bakanlığı bayramda trafik tedbirlerini açıkladı
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        27 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        27 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 2 ölü
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 2 ölü
        Juventus cephesinde Mourinho'ya kanca!
        Juventus cephesinde Mourinho'ya kanca!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Oğlunu öldüren kardeşine acımadı!
        Oğlunu öldüren kardeşine acımadı!
        Zelenskiy: Putin yakında ölecek
        Zelenskiy: Putin yakında ölecek
        "Bazı topraklarda" yeşermeyen futbol yıldızları
        "Bazı topraklarda" yeşermeyen futbol yıldızları
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor

        Benzer Haberler

        Akdeniz'de yol yapım çalışmaları sürüyor
        Akdeniz'de yol yapım çalışmaları sürüyor
        Mersin'de pazarda "fiyat etiketi ve gramaj" denetimi yapıldı
        Mersin'de pazarda "fiyat etiketi ve gramaj" denetimi yapıldı
        Erdemli'de fidan dikimi yapıldı
        Erdemli'de fidan dikimi yapıldı
        Gülnar'da marketler denetlendi
        Gülnar'da marketler denetlendi
        Elif'in ölümüne neden olan sürücü: Bir anne ve babanın yaşayacağı en ağır a...
        Elif'in ölümüne neden olan sürücü: Bir anne ve babanın yaşayacağı en ağır a...
        Mersin'de 1 öğrencinin öldüğü, 1 öğrencinin yaralandığı kazanın davası sürd...
        Mersin'de 1 öğrencinin öldüğü, 1 öğrencinin yaralandığı kazanın davası sürd...