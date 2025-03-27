ÇBK Mersin - Nesibe Aydın: 86-95
SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Yiğit Gönültaş, Hakan Gerey, Kaan BüyükçilÇBK MERSİN: Asena Yalçın 6, Anderson 27, Fauthoux 11, Carleton 28, Araujo 5, Sinem Ataş, Pelin Derya Bilgiç 9, Derin YayaNESİBE AYDIN: Damla Gezgin 9, Wheeler 18, Merve Arı 10, Merve Uygül 2, Sevgi Tonguç, Wallace 13, İlayda Güner 10, Nared 28, Serfa 51'İNCİ PERİYOT: 17-9DEVRE: 41-283'ÜNCÜ PERİYOT: 66-514'ÜNCÜ PERİYOT: 82-821'İNCİ UZATMA: 86-955 FAUL: Sinem Ataş (ÇBK Mersin)Basketbol Kadınlar Süper Ligi çeyrek final play-off ilk maçında ÇBK Mersin, Nesibe Aydın'a uzatmalarda 95-86 kaybetti.
SALON:Servet Tazegül
HAKEMLER: Yiğit Gönültaş, Hakan Gerey, Kaan Büyükçil
ÇBK MERSİN: Asena Yalçın 6, Anderson 27, Fauthoux 11, Carleton 28, Araujo 5, Sinem Ataş, Pelin Derya Bilgiç 9, Derin Yaya
NESİBE AYDIN: Damla Gezgin 9, Wheeler 18, Merve Arı 10, Merve Uygül 2, Sevgi Tonguç, Wallace 13, İlayda Güner 10, Nared 28, Serfa 5
1’İNCİ PERİYOT: 17-9
DEVRE: 41-28
3’ÜNCÜ PERİYOT: 66-51
4’ÜNCÜ PERİYOT: 82-82
1'İNCİ UZATMA: 86-95
5 FAUL: Sinem Ataş (ÇBK Mersin)
Basketbol Kadınlar Süper Ligi çeyrek final play-off ilk maçında ÇBK Mersin, Nesibe Aydın’a uzatmalarda 95-86 kaybetti. Bu sonuçla Nesibe Aydın seride 1-0 öne geçti.
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