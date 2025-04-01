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        Baba yadigarı lokantasını müzeye çevirdi

        MERSİN'inMut ilçesinde babasından devraldığı 59 yıllık esnaf lokantasını işleten Faruk Devam (44), 2004'ten bu yana ilçe halkının kullandığı eşyaları, aletleri, giyecekleri ve yaşam şeklini aktaran objeleri toplayıp, sergiliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 11:04 Güncelleme: 01.04.2025 - 11:10
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        Baba yadigarı lokantasını müzeye çevirdi
        ABONE OL

        MERSİN'inMut ilçesinde babasından devraldığı 59 yıllık esnaf lokantasını işleten Faruk Devam (44), 2004'ten bu yana ilçe halkının kullandığı eşyaları, aletleri, giyecekleri ve yaşam şeklini aktaran objeleri toplayıp, sergiliyor. Faruk Devam'ın müzeye çevirdiği lokantasında sergilediği ve tarihi 1890'lara dayanan objeler büyük ilgi görüyor.

        İlçe merkezindeki Dış Çarşı Caddesi'nde 1966 yılında babasının açtığı lokantayı 2004 yılında devralan Faruk Devam, ilçe halkının kullandığı eşyaları, aletleri, giyecekleri ve yaşam şeklini aktaran objeleri toplayıp, sergilemeye başladı. Tarihi 1890'lara dayanan objeleri lokantasının duvarlarında ve özel raflarda sunan Devam, iş yerini adeta etnografya müzesine dönüştürdü.

        'İŞ ÇIĞIRINDAN ÇIKTI, KOLEKSİYONA DÖNDÜ'

        'Eskiler hiçbir zaman eskimez' fikriyle yola çıktığını aktaran Faruk Devam, "Güncel bir şey yapsak her zaman demode olacağını düşünerek bu eşyaları toplamaya başladık. Bir süre sonra iş çığırından çıkarak koleksiyona döndü. Daha sonra 'Bende de vardı' diyerek objeler hediye etmeye başladı. Ortak arkadaşlıklar oluştu. Güzellikler bu şekilde ilerlemeye başlandı. Memnunuz. Gelenler eskiyi hatırlıyor. Sayısını bilmiyorum ama belli bir dönemlere hitap eden objeler ve kullanılan malzemeler mevcutlar. 1890'lardan, 1990'lara kadar olan malzemeler, objeler, kullanılmış eşyalar mevcut" diye konuştu.

        'ÇOK TATLI BİR MEKAN OLMUŞ'

        Müşterilerden Hasan Gezer de "Hem yörenin malzemelerinden üretilen yemeklerin ikram edildiği, hem de aynı zamanda bir etnografya müzesi kıvamında çok tatlı bir mekan olmuş. İnsan bu tip eserleri bir kent müzesinde, bir etnografya müzesinde görmek ister. Toros Dağları'na çıktığımız zaman bazı kayaların oyuğundan bir fidan yetişiyor. Oraya bir tohum düşmüştür, çekirdek düşmüştür. Oradan bir fidan, bir şekilde hatta o kayayı yararak çıkar, filizlenir ve büyük bir ağaç olur. Aynı şekilde burada da bir kent müzesi olmadığı için kendiliğinden bir yöre insanının, bir esnafın kendi lokantasını, esnaf lokantasını bu şekilde bir etnografya müzesine çevirmiş olmasını buna benzettim. Çok güzel. İnsan bir yöreye, bölgeye gittiği zaman o yöreye ait yaşanmışlıkları, kültürü tanımak ister, bilmek ister. Burada ancak müzelerde geriye dönük o bölgenin insanlarının yaşam şeklini, kullandıkları eşyaları, aletleri, hatta giyim tarzına dair izler sunar. Bölgenin insanlarının geriye dönük yaşam şeklini, toplumsal yaşamını, kişisel yaşamını, günlük kullandığı eşyaların neler olduğunu ve onun hikayesini böyle görme imkanı sunuyor burası" dedi.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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