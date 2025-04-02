Çimsa ÇBK Mersin - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 83-78
SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Mehmet Şahin, Önder Yılmaz, Şeyda Kurden AyaşÇİMSA ÇBK MERSİN: Asena Yalçın, Anderson 20, Carleton 12, Sinem Ataş, Rupert 4, MCcovan 16, Johannes 29, Pelin Derya Bilgiç 2, Derin YayaGALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Sude Yılmaz, Gökşen Fitik 12, Ayşegül Günay Aladağ 6, Ayşe Cora 4, Park 9, Derin Erdoğan 3, Steinberga 11, Meltem Yıldızhan 5, Li 13, Vanloo 151'İNCİ PERİYOT: 20-17DEVRE: 42-343'ÜNCÜ PERİYOT: 61-53Basketbol Kadınlar Süper Ligi yarı final play-off ilk maçında ÇBK Mersin, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 83-78 yendi.
SALON:Servet Tazegül
HAKEMLER: Mehmet Şahin, Önder Yılmaz, Şeyda Kurden Ayaş
ÇİMSA ÇBK MERSİN: Asena Yalçın, Anderson 20, Carleton 12, Sinem Ataş, Rupert 4, MCcovan 16, Johannes 29, Pelin Derya Bilgiç 2, Derin Yaya
GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Sude Yılmaz, Gökşen Fitik 12, Ayşegül Günay Aladağ 6, Ayşe Cora 4, Park 9, Derin Erdoğan 3, Steinberga 11, Meltem Yıldızhan 5, Li 13, Vanloo 15
1’İNCİ PERİYOT: 20-17
DEVRE: 42-34
3’ÜNCÜ PERİYOT: 61-53
Basketbol Kadınlar Süper Ligi yarı final play-off ilk maçında ÇBK Mersin, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 83-78 yendi. Bu sonuçla Çimsa ÇBK Mersin seride 1-0 öne geçti.
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