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        Çimsa ÇBK Mersin - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 83-78

        SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Mehmet Şahin, Önder Yılmaz, Şeyda Kurden AyaşÇİMSA ÇBK MERSİN: Asena Yalçın, Anderson 20, Carleton 12, Sinem Ataş, Rupert 4, MCcovan 16, Johannes 29, Pelin Derya Bilgiç 2, Derin YayaGALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Sude Yılmaz, Gökşen Fitik 12, Ayşegül Günay Aladağ 6, Ayşe Cora 4, Park 9, Derin Erdoğan 3, Steinberga 11, Meltem Yıldızhan 5, Li 13, Vanloo 151'İNCİ PERİYOT: 20-17DEVRE: 42-343'ÜNCÜ PERİYOT: 61-53Basketbol Kadınlar Süper Ligi yarı final play-off ilk maçında ÇBK Mersin, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 83-78 yendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 20:14 Güncelleme: 02.04.2025 - 20:20
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        Çimsa ÇBK Mersin - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 83-78
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        SALON:Servet Tazegül

        HAKEMLER: Mehmet Şahin, Önder Yılmaz, Şeyda Kurden Ayaş

        ÇİMSA ÇBK MERSİN: Asena Yalçın, Anderson 20, Carleton 12, Sinem Ataş, Rupert 4, MCcovan 16, Johannes 29, Pelin Derya Bilgiç 2, Derin Yaya

        GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Sude Yılmaz, Gökşen Fitik 12, Ayşegül Günay Aladağ 6, Ayşe Cora 4, Park 9, Derin Erdoğan 3, Steinberga 11, Meltem Yıldızhan 5, Li 13, Vanloo 15

        1’İNCİ PERİYOT: 20-17

        DEVRE: 42-34

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 61-53

        Basketbol Kadınlar Süper Ligi yarı final play-off ilk maçında ÇBK Mersin, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 83-78 yendi. Bu sonuçla Çimsa ÇBK Mersin seride 1-0 öne geçti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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