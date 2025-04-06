Mersin Spor-Onvo Büyükçekmece: 63-66
SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Murat Ciner, Polat Parlak, Emin MoğulkoçMERSİN SPOR: Olaseni 13, Cobbs 5, Pineiro 1, Efianayi 10, Emre Tanışan, Kartal Özmızrak 13, Cruz 10, Magnay 9, Canberk Kuş 2 ONVO BÜYÜKÇEKMECE: Ata Karaman 4, Rebiç 2, Franke 19, Starks 8, Emircan Koşut, Yesukan Onar 4, Sajus 9, Love 13, Zagorac, Bruinsma 7 1'İNCİ PERİYOT: 17-17DEVRE: 37-373'ÜNCÜ PERİYOT: 56-555 FAUL: Pineiro (Mersin Spor)Basketbol Erkekler Süper Ligi'nin 24'üncü haftasında Mersin Spor Kulübü, Onvo Büyükçekmece'yi konuk etti.
SALON:Servet Tazegül
HAKEMLER: Murat Ciner, Polat Parlak, Emin Moğulkoç
MERSİN SPOR: Olaseni 13, Cobbs 5, Pineiro 1, Efianayi 10, Emre Tanışan, Kartal Özmızrak 13, Cruz 10, Magnay 9, Canberk Kuş 2
ONVO BÜYÜKÇEKMECE: Ata Karaman 4, Rebiç 2, Franke 19, Starks 8, Emircan Koşut, Yesukan Onar 4, Sajus 9, Love 13, Zagorac, Bruinsma 7
1’İNCİ PERİYOT: 17-17
DEVRE: 37-37
3’ÜNCÜ PERİYOT: 56-55
5 FAUL: Pineiro (Mersin Spor)
Basketbol Erkekler Süper Ligi'nin 24’üncü haftasında Mersin Spor Kulübü, Onvo Büyükçekmece’yi konuk etti. Karşılaşmayı Onvo Büyükçekmece 66-63’lük skorla kazandı.
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