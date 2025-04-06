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        Mersin Spor-Onvo Büyükçekmece: 63-66

        SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Murat Ciner, Polat Parlak, Emin MoğulkoçMERSİN SPOR: Olaseni 13, Cobbs 5, Pineiro 1, Efianayi 10, Emre Tanışan, Kartal Özmızrak 13, Cruz 10, Magnay 9, Canberk Kuş 2 ONVO BÜYÜKÇEKMECE: Ata Karaman 4, Rebiç 2, Franke 19, Starks 8, Emircan Koşut, Yesukan Onar 4, Sajus 9, Love 13, Zagorac, Bruinsma 7 1'İNCİ PERİYOT: 17-17DEVRE: 37-373'ÜNCÜ PERİYOT: 56-555 FAUL: Pineiro (Mersin Spor)Basketbol Erkekler Süper Ligi'nin 24'üncü haftasında Mersin Spor Kulübü, Onvo Büyükçekmece'yi konuk etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 20:16 Güncelleme: 06.04.2025 - 20:16
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        Mersin Spor-Onvo Büyükçekmece: 63-66
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        SALON:Servet Tazegül

        HAKEMLER: Murat Ciner, Polat Parlak, Emin Moğulkoç

        MERSİN SPOR: Olaseni 13, Cobbs 5, Pineiro 1, Efianayi 10, Emre Tanışan, Kartal Özmızrak 13, Cruz 10, Magnay 9, Canberk Kuş 2

        ONVO BÜYÜKÇEKMECE: Ata Karaman 4, Rebiç 2, Franke 19, Starks 8, Emircan Koşut, Yesukan Onar 4, Sajus 9, Love 13, Zagorac, Bruinsma 7

        1’İNCİ PERİYOT: 17-17

        DEVRE: 37-37

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 56-55

        5 FAUL: Pineiro (Mersin Spor)

        Basketbol Erkekler Süper Ligi'nin 24’üncü haftasında Mersin Spor Kulübü, Onvo Büyükçekmece’yi konuk etti. Karşılaşmayı Onvo Büyükçekmece 66-63’lük skorla kazandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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