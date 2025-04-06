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        Depremde 2 kızı ölen acılı anne, 15 gündür kayıp kızı için yardım çağrısında bulundu

        KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde 2 kızını kaybeden kendisi de enkazdan yaralı kurtulan Gülistan Bozdağ (40), 15 gündür haber alamadığı 17 yaşındaki kızı Emine Demirkoparan'ın bulunması için yetkililerden yardım istedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 23:36 Güncelleme: 06.04.2025 - 23:40
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        Depremde 2 kızı ölen acılı anne, 15 gündür kayıp kızı için yardım çağrısında bulundu
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        KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde 2 kızını kaybeden kendisi de enkazdan yaralı kurtulan Gülistan Bozdağ (40), 15 gündür haber alamadığı 17 yaşındaki kızı Emine Demirkoparan’ın bulunması için yetkililerden yardım istedi.

        6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ta 2 kızını kaybeden Gülistan Bozdağ, kendisi de kızı Emine Demirkoparan ile gittikleri Pazarcık ilçesindeki akrabalarının evinde enkaz altında kalarak yaralandı. Tedavileri tamamlanan ve daha sonra eşinden boşanan Gülistan Bozdağ ile kızı Emine, Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşamaya başladı. İlçeye bağlı Reşadiye Mahallesi'nde oturan Bozdağ, 23 Mart'ta evden çıkan kızı Emine Demirkoparan'dan bir daha haber alamadı.

        KAYIP BAŞVURUSU YAPTI

        Gülistan Bozdağ, polise giderek kızı Emine için kayıp başvurusunda bulunduğunu söyledi. Bozdağ DHA'ya yaptığı açıklamada kızının bir süredir tehdit edildiğini de iddia ederek şöyle konuştu;

        "Her gün akşam gidiyorum karakola, öğrenmeye çalışıyorum bir haber var mı yok mu diye. Dün akşam da karakoldan gelirken kızımın sürekli evlerine gittiği, görüştüğü kişiler vardı onlar bana kızım ile ilgili 'Bir daha dumanını bile bulamazsın, külünü de bulamazsın. Sen bizim kim olduğumuzu bilmiyorsun' diyerek beni tehdit ettiler. Ben de gittim karakola, tekrar şikayette bulundum, uzaklaştırma verdiler. Emniyetimizden, Cumhurbaşkanımızdan destek istiyorum. Benim çocuğumu bulsunlar, bana getirsinler. Ben yatamıyorum."

        ‘DAHA ÖNCE DARP EDİLDİ’

        Kızının kimliğini bilmediği kişilerce darbeldiğini anlatan Bozdağ, savcılığa şikayette bulunduklarını kaydetti. İki haftadır tükendiğini dile getiren Bozdağ, "Gerçekten tükendim. Benim sağ tarafım tutmaz oldu, ağlamaktan, üzülmekten. Dışarıya gidiyorum, arıyorum, sokak sokak arıyorum. Bu mahalleden başka mahallelere, girmediğim kapılara girmeye başladım" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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