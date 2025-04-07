Akkuyu NGS projesi, AtomSkills-2025'te temsil edildi

AKKUYU NGS, mesleki yetkinlik yarışması olan Mesleki Mükemmellik Endüstri Şampiyonası AtomSkills-2025’te temsil edildi. Projenin yüklenici firmasına bağlı inşaat ekibi, ‘Betonarme Yapı Çalışmaları’ kategorisinde gümüş madalya kazandı. Akkuyu Nükleer Gençlik Konseyi üyeleri de projesini sergi alanında tanıttı.

Etkinlik alanında, Rosatom Kurumsal Akademisi ve şampiyonanın partner şirketlerinin desteğiyle kurulan ‘Teknolojik Liderlik İçin Eğitim Çözümleri’ sergisinde, Türkiye ve Mısır’dan gelen genç katılımcılar, ziyaretçileri Rosatom’un yurt dışı projeleri olan Akkuyu NGS ve El-Dabaa NGS hakkında bilgilendirdi.

Akkuyu NGS’de görev yapan personelin çocuklarından oluşan Akkuyu Nükleer’in Gençlik Konseyi üyeleri, ziyaretçilere ebeveynlerinin Akkuyu NGS’deki deneyimlerini, projedeki eğitim olanaklarını ve Türkiye’deki yaşam koşullarını aktardı. Ziyaretçiler için üç farklı atölye çalışması hazırlandı. Öğrenciler, polimer kilden nükleer santral tasarımı yaptılar. Üniversite öğrencileri ise Rosatom’un yurt dışı projelerini harita üzerinde bularak coğrafya bilgilerini test etti. Uzman katılımcılar ise sanal gerçeklik gözlükleri aracılığıyla kaynak bağlantılarının radyografik muayenesini deneyimledi.

‘SOSYAL VE EĞİTİMSEL PROJELERİ HAYATA GEÇİRİYORUZ’

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh konuyla ilgili olarak, “Akkuyu NGS, kapsamlı ve çok boyutlu bir uluslararası proje. Türkiye’de sadece ileri Rus teknolojileriyle modern güç üniteleri inşa etmiyoruz, aynı zamanda çevresel, sosyal ve eğitimsel projeleri de hayata geçiriyoruz. Bu bağlamda, dünyanın en büyük mesleki yetkinlik yarışması olan AtomSkills bizim için büyük önem taşıyor. İnşaatçılarımızı kendi kategorilerinde aldıkları ödülden dolayı tebrik ediyorum. Ayrıca Akkuyu NGS projesinin eğitim programlarında güçlü bir şekilde temsil edilmesini sağlayan gençlerimize özel teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

AtomSkills-2025’in iş programı kapsamında, ‘Profesyonellik’ projesine dahil olan meslek yüksekokullarının medya merkezleri için nükleer sanayi alanında uygulamalı bir eğitim programı gerçekleştirildi. Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Basın Danışmanı ve İletişim Direktörü Vasiliy Korelskiy, katılımcılara kurumsal iletişim konusunda atölye çalışması yaptı ve ‘İletişim Yönetimi’ yarışma programında uzman gözlemci olarak görev aldı.