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        Mersin'de metruk bina kundaklandı

        MERSİN'in Mut ilçesinde içerisinde kalan kimsenin bulunmadığı metruk bina çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 22:33 Güncelleme: 07.04.2025 - 22:35
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        Mersin'de metruk bina kundaklandı
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        MERSİN'in Mut ilçesinde içerisinde kalan kimsenin bulunmadığı metruk bina çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yapılan çalışmada yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlenince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Karacaoğlan Caddesi'nde kimsenin yaşamadığı metruk binada yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Tazyikli suyla alevlere müdahale eden itfaiye görevlileri, yangını kısa sürede söndürdü. Metruk binada inceleme yapan itfaiye erleri, yangının kundaklama sonucu çıktığını belirledi.

        Polis, kundaklamayla ilgili soruşturma başlattı.

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