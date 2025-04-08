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        Halden karpuz hırsızlığı kamerada

        MERSİN'de yaş sebze ve meyve halindeki bir iş yerinden kamyonetle yaklaşık 700 kilo karpuzun çalındığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 14:33 Güncelleme: 08.04.2025 - 14:35
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        Halden karpuz hırsızlığı kamerada
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        MERSİN'de yaş sebze ve meyve halindeki bir iş yerinden kamyonetle yaklaşık 700 kilo karpuzun çalındığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

        Olay, dün gece saatlerinde Akdeniz ilçesindeki yaş sebze ve meyve halinde meydana geldi. Haldeki H.İ.'ye ait iş yerine kamyonetle gelen kişi, yaklaşık 700 kilo karpuzu araca yükleyerek çaldı. Sabah gelip karpuzların olmadığını fark eden iş yeri sahibi, güvenlik kamerasını inceledi. Ardından durumu polise ihbar etti. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Öte yandan, yaşanan hırsızlık iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş yerine yaklaşan kamyonetten inen sürücünün karpuzları yüklediği anlar yer alıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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