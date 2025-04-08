Halden karpuz hırsızlığı kamerada

Olay, dün gece saatlerinde Akdeniz ilçesindeki yaş sebze ve meyve halinde meydana geldi. Haldeki H.İ.'ye ait iş yerine kamyonetle gelen kişi, yaklaşık 700 kilo karpuzu araca yükleyerek çaldı. Sabah gelip karpuzların olmadığını fark eden iş yeri sahibi, güvenlik kamerasını inceledi. Ardından durumu polise ihbar etti. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

MERSİN'de yaş sebze ve meyve halindeki bir iş yerinden kamyonetle yaklaşık 700 kilo karpuzun çalındığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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