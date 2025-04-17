Akkuyu NGS personel eğitim programına katılmak isteyen adayların giriş sınavları yapıldı

AKKUYU Nükleer Güç Santrali (NGS), personel eğitimi programında talep edilen alanlarda Rusya’daki üniversitelerin yüksek lisans programlarına aday kabulü için giriş testlerinin tamamlandığını ve çevrim içi mülakatların Rus üniversitelerinin öğretim üyeleri tarafından yapıldığını duyurdu.

Akkuyu Nükleer A.Ş, Türkiye’nin ilk nükleer güç santralinin inşası kapsamında, Rusya ve Türkiye arasında imzalanan hükümetler arası anlaşmada öngörülen Türk uzmanların eğitimi konusundaki taahhütlerini yerine getirmeye devam ettiğini aktardı.

2025-2026 eğitim öğretim yılında, nükleer ve ilgili uzmanlık alanlarında Türk uzmanlara yönelik eğitim programında 70 yer tahsis edildi. Türk bilim, teknoloji ve enerji üniversitelerinden lisans derecesiyle mezun olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları eğitime kabul edilecek.

2025 yılında eğitim programına katılan üniversiteler arasında, Ulusal Araştırma Nükleer Üniversitesi MEPhI (NRNU MEPhI) ve Ulusal Araştırma Üniversitesi MPEI'ye (NRU MPEI) ek olarak, Ulusal Araştırma Üniversitesi Bauman Moskova Devlet Teknik Üniversitesi (BMSTU) ve Kazan Devlet Enerji Mühendisliği Üniversitesi (KSEU) yer aldı.

Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdürü Sergei Butckikh, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin işletme personeli eğitim programı için aday kabulünün 15’incisini tamamlıyoruz. Şu anda kabul komisyonları, giriş sınavlarının sonuçlarını değerlendiriyor ve yakın zamanda yeni eğitim yılında programa katılacak 70 kişi seçilecek. Programa katılanlar, ‘Nükleer Fizik ve Teknolojiler’, ‘Isı Enerjisi ve Isı Mühendisliği’, ‘Elektrik Enerjisi ve Elektrik Mühendisliği’, ‘Soğutma, Kriyojenik Teknik ve Yaşam Destek Sistemleri ’gibi NGS’de talep edilen teknik uzmanlık alanlarında öğrenim görecek. İlgili sektörlerde uzmanlaşmış üniversitelerde verilen yüksek kaliteli eğitim ve faaliyette olan nükleer güç santrallerinde yapılan uygulamalı stajlar, nükleer güç santrallerinin güvenilir bir şekilde işletilmesini sağlayacak yüksek nitelikli mühendisler yetiştirmemizi sağlıyor. Eğitim programı aracılığıyla Rosatom, Rus tasarımı modern NGS'lerin işletilmesinde benzersiz yetkinlikleri Türkiye'ye aktarıyor.”

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Akkuyu NGS için personel yetiştirme programları 2011 yılından bu yana devam ediyor. Türkiye’nin gelecekteki nükleer mühendislerinin eğitim masrafları Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından karşılanıyor. Akkuyu Nükleer A.Ş. ayrıca, eleme aşamasını başarıyla geçen ve üniversitelere kabul edilen tüm öğrencilere burs, vize desteği, sağlık sigortası ve her yıl İstanbul–Moskova–İstanbul ve Ankara–Moskova–Ankara güzergâhında gidiş-geliş uçak bileti ile havaalanından transfer sağlıyor. Rusya'daki bir üniversitede eğitimlerini başarıyla tamamlayan mezunlar, Akkuyu Nükleer A.Ş tarafından istihdam ediliyor.”