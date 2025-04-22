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        Akkuyu NGS 2'nci Güç Ünitesi'nde ana sirkülasyon pompalarının montajı tamamlandı

        RUSYA Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un inşa ettiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 2'nci Güç Ünitesi'nin reaktör bölümünde ana sirkülasyon pompalarının montajının tamamlandığı bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 12:13 Güncelleme: 22.04.2025 - 12:15
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        Akkuyu NGS 2'nci Güç Ünitesi'nde ana sirkülasyon pompalarının montajı tamamlandı
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        RUSYA Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un inşa ettiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 2’nci Güç Ünitesi’nin reaktör bölümünde ana sirkülasyon pompalarının montajının tamamlandığı bildirildi.

        Pompanın küre şeklindeki 4 gövdesinden sonuncusu, paletli vinç kullanılarak tasarım konumuna yerleştirildi. Ekipman, reaktör binasının üstü açık kısmından kurulum alanına ulaştırılarak, ‘open top’ adı verilen yöntemle yerleştirildi. Uzmanlar, tasarım konumuna yerleştirilmeden önce güç ünitesi binasının yanındaki özel alana taşınan ekipmanı, süspansiyon elemanı olan alt ara parçaya ve biyolojik koruma halkasına bağladı.

        Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

        “Ana sirkülasyon pompalarının montajını yaparak, 2’nci Güç Ünitesi’nin reaktör tesisindeki ana ekipmanlarının montajını tamamlamış olduk. Reaktör basınç kabı, buhar jeneratörleri ve güvenlik sistemi kapları halihazırda yerlerine yerleştirildi ve yakında tüm bileşenleri birbirine bağlamak için ana sirkülasyon boru hattının kaynağına başlayacağız."

        Şirket taradından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

        "Ana sirkülasyon pompası ünitelerinin basınç kapları, birinci sınıf güvenlik ürünleri olma özelliğini taşıyor. Ana sirkülasyon pompası ünitesi, nükleer güç santralinde 300 Santigrat derece sıcaklıkta ve yaklaşık 160 atmosfer basıncı altındaki soğutucunun (arıtılmış suyun) sirkülasyonunu sağlıyor. VVER-1200 tipi reaktörlere sahip nükleer güç santrallerinin tek bir güç ünitesi, dört ana sirkülasyon pompası ünitesiyle donatılıyor.”

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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