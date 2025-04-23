Denizde cansız bedeni bulundu
MERSİN'in Silifke ilçesinde Zeynel Yaman Üstün'ün (56) denizde cansız bedeni bulundu.
MERSİN'in Silifke ilçesinde Zeynel Yaman Üstün'ün (56) denizde cansız bedeni bulundu. Sahilde ayakkabısı, pantolon ve cüzdanı bulunan Üstün'ün cenazesi, ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
İlçeye bağlı Akkum plajında sabah saatlerinde kıyıda bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri edildi. Sahile ayakkabısını, pantolon ve cüzdanını bırakıp denize girdiği değerlendirilen Zeynel Yaman Üstün'ün öldüğü belirlendi. Çorapları ve üzerinde içlik olan Üstün'ün cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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