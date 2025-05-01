'Narkokapan-Mersin' operasyonu; 84 torbacı tutuklandı (2) YÜKLÜMİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİMersin'in Akdeniz, Anamur, Çamlıyayla, Erdemli, Mezitli, Silifke, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde eş zamanlı gerçekleştirilen ve 84 torbacının tutuklandığı 'Narkokapan-Mersin' operasyonunda; şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 kilo 200 gram metamfetamin, 2 kilo 789 gram sentetik bonzai, 4 bin 967 sentetik ecza hap, 2 kilo 304 gram esrar, 25 gram eroin, 37 gram kokain, 75 uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 8 hassas terazi ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 01.05.2025 - 13:07 Güncelleme: 01.05.2025 - 13:10 facebook

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