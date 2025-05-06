Motosikletle tek teker üzerinde giden sürücüye 41 bin lira ceza
MERSİN'in Erdemli ilçesinde trafikte ön tekerleği kaldırarak giden motosiklet sürücü D.
MERSİN'in Erdemli ilçesinde trafikte ön tekerleği kaldırarak giden motosiklet sürücü D.E.A.'ya 41 bin 326 TL idari para cezası uygulandı.
Erdemli ilçesinin Kargıpınarı Mahallesi’nde, bir motosiklet sürücüsünün trafikte seyir halindeyken motosikletin ön tekerleğini yerden kesip arka tekerlek üzerinde ilerlediği anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Görüntüleri inceleyen jandarması, yaptığı çalışmalar sonucu hem kendi canını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan sürücü D.E.A.'yı gözaltına aldı. Ehliyeti de olmadığı belirlenen D.E.A.'ya belgesiz araç kullanmak, kask takmamak, tehlikeli ve saygısız araç kullanmak suçlarından toplam 41 bin 326 TL idari para cezası uygulandı.
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