Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Volkan Konak'ın ismi sanat merkezinde yaşatılacak

        KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) verdiği konser sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Volkan Konak'ın ismi Mersin'in Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezindeki Cumhuriyet Salonu'na verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 14:08 Güncelleme: 06.05.2025 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Volkan Konak'ın ismi sanat merkezinde yaşatılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) verdiği konser sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Volkan Konak’ın ismi Mersin'in Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezindeki Cumhuriyet Salonu’na verildi. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Volkan Konak, Cumhuriyet aşığı bir sanatçıydı. Volkan Konak ve Cumhuriyet isimleri yan yana olsun istedik” dedi.

        Yenişehir Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısının Birinci Birleşimi, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit başkanlığında yapıldı. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Meclis’teki toplantıda KKTC'de verdiği konseri sırasında yaşamını yitiren Karadeniz müziğinin önde gelen temsilcilerinden Volkan Konak’ın adının Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde bulunan 1500 kişilik Cumhuriyet Salonu’na verilmesi ile ilgili gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

        Alınan kararla Mersin’in en büyük gösteri merkezinde bulunan salonun adı Volkan Konak Cumhuriyet Salonu olarak değiştirilirken Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Volkan Konak, Cumhuriyet aşığı bir sanatçıydı. Volkan Konak ve Cumhuriyet isimleri yan yana olsun istedik. Her hafta binlerce kişinin geldiği salonda adını yaşatacağız. Kıymetli dostumuzu bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyoruz” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı!
        Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı!
        Bahar Aksu'yu sokak ortasında öldürmüştü! Detaylar ortaya çıktı
        Bahar Aksu'yu sokak ortasında öldürmüştü! Detaylar ortaya çıktı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Nereden nereye: Arthur Masuaku!
        Nereden nereye: Arthur Masuaku!
        İşe başladığı ilk gündü... Kahreden haber!
        İşe başladığı ilk gündü... Kahreden haber!
        G.Saray bu hafta şampiyon olabilir!
        G.Saray bu hafta şampiyon olabilir!
        Büyük tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı!
        Büyük tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Karar verildi! Bu köy taşınacak ama nereye?
        Karar verildi! Bu köy taşınacak ama nereye?
        Rekabet'ten N11'in devrine onay
        Rekabet'ten N11'in devrine onay
        İstanbul'da zincir markette kadın kasiyere darp!
        İstanbul'da zincir markette kadın kasiyere darp!
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Dünya devi Skechers satılıyor
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        Bilgisayar başında şüpheli ölüm!
        Bilgisayar başında şüpheli ölüm!
        Atatürk Havalimanı terminal binaları teknopark ilan edildi
        Atatürk Havalimanı terminal binaları teknopark ilan edildi
        "Hatice'yi öldürüp 1 gün başında beklemiş!"
        "Hatice'yi öldürüp 1 gün başında beklemiş!"
        Portekiz hüsranı!
        Portekiz hüsranı!
        Acılı annenin feryadı: Kızım keyfinden mi intihar etti?
        Acılı annenin feryadı: Kızım keyfinden mi intihar etti?
        Jesus ve Mourinho aynı kaderi yaşadı!
        Jesus ve Mourinho aynı kaderi yaşadı!

        Benzer Haberler

        Mersin'de atık materyallerden tasarlanan kıyafetler tarihi köprüdeki defile...
        Mersin'de atık materyallerden tasarlanan kıyafetler tarihi köprüdeki defile...
        Çocuğun kullandığı akülü araca otomobilin çarptığı kaza kamerada
        Çocuğun kullandığı akülü araca otomobilin çarptığı kaza kamerada
        Motosikletle tek teker üzerinde giden sürücüye 41 bin lira ceza
        Motosikletle tek teker üzerinde giden sürücüye 41 bin lira ceza
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Mersin'de 27 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Mersin'de 27 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        AK Parti Mersin Milletvekili Nebati, Taşucu Limanı'ndaki çalışmaları incele...
        AK Parti Mersin Milletvekili Nebati, Taşucu Limanı'ndaki çalışmaları incele...