TÜMGİŞ heyetineden Mersin'e ziyaret

TÜM Global İş Dünyası Derneği (TÜMGİŞ), Şanser Kadooğlu ve beraberindeki heyet, Mersin'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarete ilişkin konuşan Kadooğlu, "Mersin, doğası, tarihi, gastronomisi, kültürü ile turizmden maalesef gerekli payı alamıyor. Bu konuda yapılacak çok iş var. Öncelikle eksiklikleri ve yapılması gerekenleri tespit edip bunları avantaja dönüştürmemiz lazım. Bu konuda TÜMGİŞ olarak yurt içinde ve dışında etkin rol oynayacağız" dedi.

TÜMGİŞ heyeti, ilk önce Mersin Valisi Atilla Toros'u ziyaret etti. TÜMGİŞ Başkanı Şanser Kadooğlu, Vali Toros ile yapılan toplantıda kentte ilerleyen dönemde yapılacak çalışmaların ele alındığını belirtti. Görüşmeye ilişkin Toros, "Özellikle Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile iş birliği yapmak hem projeler için hem de etki bakımından büyük fark doğuracaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Ardından Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ziyaret edildi. Ziyarette, Seçer, Mersin'in bir ya da iki sektörde sıkışan bir kent olmadığını kaydederek, “Özellikle transit ticaret büyük önem taşıyor. Bunu sağlarsak Limanımız da istediğimiz gibi çalışır" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından açıklamalar yapan Kadooğlu, "Türkiye'nin en büyük konteyner limanı Mersin'de bulunuyor. Mersin Limanı, ülkemizin toplam konteyner taşımacılığının önemli bir bölümünü üstlenmektedir. Ülke genelindeki ihracat yükünün büyük kısmı bu liman üzerinden taşınmakta ve liman, beş kıtaya doğrudan hizmet vermektedir. Bu özelliğiyle sadece Türkiye'ye değil, aynı zamanda bölge ülkelerine de lojistik destek sağlamaktadır" dedi. Kadooğlu, Mersin Limanı'nın istihdam açısından da çok önemli bir rol oynadığını belirterek şu açıklamalarda bulundu: “Mersin Limanı, doğrudan 5 binden fazla, dolaylı olarak ise 30 binden fazla kişiye istihdam sağlamaktadır. Bu durum limanın sadece ticari değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik kalkınmada da temel bir unsur olduğunu göstermektedir. İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin ithalat ve ihracatında kritik bir lojistik merkez konumundadır. Ayrıca liman, Orta Doğu ülkeleri için önemli bir transit geçiş merkezi hâline gelmiştir." Mersin'in kara, hava ve demiryolu ulaşım ağları ile stratejik bir avantaja sahip olduğunu vurgulayan Kadooğlu, limanın Türkiye'nin üretim merkezleriyle güçlü bir şekilde bağlantılı olduğunun altını çizdi:

“Mersin Limanı, sanayi ve ticaretin kalbi olan bölgelerle entegre çalışmakta ve bu sayede hem ülke içi hem de uluslararası ticaretin gelişmesine büyük katkı sağlamaktadır. Liman kapasitesinin artırılabileceğine inanıyoruz. Bu kapasite artışı, yalnızca Mersin'in değil, Türkiye ekonomisinin genelinde önemli bir değer yaratacaktır. Ayrıca liman faaliyetlerinin yanı sıra Mersin, tarım ve gıda işleme sanayi, lojistik, organize sanayi bölgeleri, turizm, yenilenebilir enerji ve serbest bölge yatırımlarıyla da Türkiye'nin önde gelen üretim ve ticaret merkezlerinden biri hâline gelmiştir. Tarımsal üretim kapasitesi, geniş lojistik ağı, yatırım dostu yapısı ve stratejik konumu sayesinde kent, her geçen gün daha fazla yerli ve yabancı yatırımcının ilgisini çekmektedir. Bu çok yönlü ekonomik yapı, Mersin'e sadece bir liman kenti olmanın ötesinde, tam anlamıyla bir üretim ve ticaret üssü kimliği kazandırmaktadır. TÜMGİŞ olarak bu hedef doğrultusunda üzerimize düşen her türlü sorumluluğu almaya ve destek olmaya hazırız." MERSİN'İN YENİ DÖNEMİ KONUŞULDU

Heyet, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır ve Meclis Başkanı Hamit İzol'i de ziyaret etti. Toplantıda Çakır, Mersin'de katma değeri yüksek ürünlere ihtiyaç duyulduğunu belirterek, “Bu ürünleri çoğaltabilirsek kent ekonomisine büyük katkı sağlamış olacağız. Mersin limanı çok önemli. Mersin Limanı'nın avantajlarının iş dünyasına iyi anlatmalıyız. Bunu yaparsak Liman çok daha işlemiş olur, bu kentin geleceği İstanbul" dedi. Daha sonra Türkiye-Irak Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ni (TISİAD) ziyaret edildi. TİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Salih Çelik ve yönetim kurulu üyeleriyle gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye ve Irak arasında her geçen gün artan iş potansiyeli ve fırsatlar ele alındı. TİSİAD Başkanı Çelik, özellikle büyük yatırımların finansmanı ile Türk yatırımcıları beklediğini kaydetti. TÜMGİŞ adına konuşan Şanser Kadooğlu, Türk firmalarının Irak pazarında daha etkin bir rol üstlenmesi için önemli bir çaba harcadıklarını kaydederek, bu konuda TİSİAD ile ortak çalışmalar yürütmeye hazır olduklarını iletti.