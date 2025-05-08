Tarsus Üniversitesi yöneticileri, Akkuyu NGS sahasını ziyaret etti

TARSUS Üniversitesi Rektörü Prof. Ali Özen, Rektör Yardımcısı Prof. Osman Murat Özkendir ve beraberindeki heyet Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) sahasını ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Akkuyu Nükleer A.Ş. yöneticileri ve uzmanları, Akkuyu NGS projesini ve şirketin temel faaliyet alanlarını tanıtan bir sunum yaparken, Tarsus Üniversitesi yöneticileri, uzman yetiştirme profilleri ve üniversitenin gelişim perspektifleri hakkında detaylı bilgi sundu.

Heyetler, Akkuyu NGS projesinde ihtiyaç duyulan uzmanların yetiştirilmesi konusunda etkileşimin sürdürülmesi ve olası iş birliklerinin değerlendirilmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Genişletilmiş toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri de katıldı.

Ziyaretin iş odaklı bölümünün tamamlanmasının ardından konuklar, NGS işletme personelinin pratik eğitim ve mesleki ileri eğitim gördüğü eğitim merkezini ve santralin ana tesislerinin panoramik manzarasının izlenebildiği, deniz seviyesinden 200 metre yükseklikte bulunan seyir terasını ziyaret etti.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, bu tür ziyaretlerin bilimsel ve eğitim alanındaki işbirliğini güçlendirme açısından önemini vurgulayarak şunları söyledi: