Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Tarsus Üniversitesi yöneticileri, Akkuyu NGS sahasını ziyaret etti

        TARSUS Üniversitesi Rektörü Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 11:01 Güncelleme: 08.05.2025 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarsus Üniversitesi yöneticileri, Akkuyu NGS sahasını ziyaret etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TARSUS Üniversitesi Rektörü Prof. Ali Özen, Rektör Yardımcısı Prof. Osman Murat Özkendir ve beraberindeki heyet Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) sahasını ziyaret etti.

        Ziyaret kapsamında Akkuyu Nükleer A.Ş. yöneticileri ve uzmanları, Akkuyu NGS projesini ve şirketin temel faaliyet alanlarını tanıtan bir sunum yaparken, Tarsus Üniversitesi yöneticileri, uzman yetiştirme profilleri ve üniversitenin gelişim perspektifleri hakkında detaylı bilgi sundu.

        Heyetler, Akkuyu NGS projesinde ihtiyaç duyulan uzmanların yetiştirilmesi konusunda etkileşimin sürdürülmesi ve olası iş birliklerinin değerlendirilmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Genişletilmiş toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri de katıldı.

        Ziyaretin iş odaklı bölümünün tamamlanmasının ardından konuklar, NGS işletme personelinin pratik eğitim ve mesleki ileri eğitim gördüğü eğitim merkezini ve santralin ana tesislerinin panoramik manzarasının izlenebildiği, deniz seviyesinden 200 metre yükseklikte bulunan seyir terasını ziyaret etti.

        Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, bu tür ziyaretlerin bilimsel ve eğitim alanındaki işbirliğini güçlendirme açısından önemini vurgulayarak şunları söyledi:

        “Genç uzmanların yetiştirilmesi ve akademik çevrelerle ilişkilerin geliştirilmesi, Türkiye'de nükleer enerjinin sürdürülebilir gelişiminin en önemli yönlerinden biri. Akkuyu NGS'nin kadrosunda, reaktör, türbin ve diğer kilit ekipmanların yönetiminde yer alan yüksek vasıflı mühendislerin yanı sıra, makinistler, saha operatörleri, elektrikçiler gibi çok sayıda farklı teknik uzmanlık dalından temsilciler de görev yapacak. Bu tür uzmanların eğitimi, bölgesel üniversiteler ve mesleki teknik okullar temelinde organize edilebilir. Üniversite camiasının Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali projesine olan ilgisine büyük önem veriyoruz ve üniversitelerle iş birliğinin eğitim ve bilim alanındaki ortak girişimlerin gelişimine ivme kazandıracağına eminiz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayınpeder silaha damat bıçağa sarıldı! Birisi vahşice öldürüldü!
        Kayınpeder silaha damat bıçağa sarıldı! Birisi vahşice öldürüldü!
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Mattia Ahmet'in katilleri 2. kez hakim karşısında
        Mattia Ahmet'in katilleri 2. kez hakim karşısında
        Miras vahşeti! Yaşlı babasını katletti!
        Miras vahşeti! Yaşlı babasını katletti!
        Muslera'da ayrılık zamanı!
        Muslera'da ayrılık zamanı!
        Pakistan: Hindistan'ın 12 drone'unu düşürdük
        Pakistan: Hindistan'ın 12 drone'unu düşürdük
        "Karakteri beğendim"
        "Karakteri beğendim"
        Havalar ısındı! KKKA hastalığı riski artıyor
        Havalar ısındı! KKKA hastalığı riski artıyor
        Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar şifresini açıkladı!
        Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar şifresini açıkladı!
        "Önemli bir ticaret anlaşma olacak"
        "Önemli bir ticaret anlaşma olacak"
        Şampiyon iskelet!
        Şampiyon iskelet!
        Erken emeklilik hakkı kısıtlandı mı?
        Erken emeklilik hakkı kısıtlandı mı?
        Boğazları kesilerek öldürülen 2 kardeşin cinayet zanlısı yakalandı
        Boğazları kesilerek öldürülen 2 kardeşin cinayet zanlısı yakalandı
        Karatepe Aslantaş yazıtları UNESCO'da!
        Karatepe Aslantaş yazıtları UNESCO'da!
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom
        Finale son bilet PSG'nin!
        Finale son bilet PSG'nin!
        "Çocuk istismarı içeren on binlerce video bulundu"
        "Çocuk istismarı içeren on binlerce video bulundu"
        Esnemek neden bulaşıcıdır?
        Esnemek neden bulaşıcıdır?
        Tekfen'de yeni dönem
        Tekfen'de yeni dönem
        İlk lokmayla gelen tehlike: Bu sendroma dikkat!
        İlk lokmayla gelen tehlike: Bu sendroma dikkat!

        Benzer Haberler

        Mersin'de tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Mersin'de tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Mersin'de tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
        Mersin'de tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
        Bozyazı'da "Teknoloji Dedektifleri Yarışması" düzenlendi
        Bozyazı'da "Teknoloji Dedektifleri Yarışması" düzenlendi
        Mersin'de sürücülere limonata ikram edildi
        Mersin'de sürücülere limonata ikram edildi
        Mersin'de parkta bir kişi ölü bulundu
        Mersin'de parkta bir kişi ölü bulundu
        Mersin'de ulaşım sektörünün gençlik festivali "UFEST" devam ediyor
        Mersin'de ulaşım sektörünün gençlik festivali "UFEST" devam ediyor