Bisikletliye vurmamak için manevra yapıp, direğe çarpan motosikletli öldü

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Yenice Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf Akat yönetimindeki motosiklet, yola çıktığı iddia edilen bisikletliye çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yapması sonucu elektrik direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Akat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yusuf Akat’ın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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