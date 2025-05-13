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        Mersin'de 'change' operasyonunda 15 tutuklama

        MERSİN'de otomobil hırsızlığına yönelik operasyonda, 'change' olduğu tespit edilen 50 milyon lira değerinde çok sayıda araç ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 13:35 Güncelleme: 13.05.2025 - 13:40
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        Mersin'de 'change' operasyonunda 15 tutuklama
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        MERSİN’de otomobil hırsızlığına yönelik operasyonda, 'change' olduğu tespit edilen 50 milyon lira değerinde çok sayıda araç ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 15’i tutuklandı.

        Kentte yurt dışından kaçak yollarla Türkiye’ye getirilen araçların şasi numaralarını, ağır hasarlı araçların şasi numaralarıyla değiştirerek, ağır hasarlı araçları tamir edilmiş gibi trafiğe çıkarıp, satarak haksız kazanç sağlayan şebeke tespit edildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından 62 ekip, dron ve Özel Harekat polislerinin de desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 175 polisin katıldığı baskınlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait depolardaki aramada 'change' olduğu belirlenen 50 milyon lira değerinde 22 araç, 2 parçalanmış otomobil, 4 change araca ait motor bloğu, şasi numarası basımında kullanılan numaratör, çeşitli araçlara ait araç tescil belgeleri ve noter satış sözleşmeleri ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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