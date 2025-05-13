Çamlıyayla'da dolu; yollar kapandı

İlçede akşam saatlerinde etkili olan dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Dolu yağışı dolayısıyla Çamlıyayla- Tarsus karayolu, trafiğe kapandı. Jandarma ve belediye ekipleri, araçların doluyla kaplı yolda ilerlemesine izin vermedi. Belediye ekipleri, iş makineleriyle doluyla kaplanan yolları açmak için çalışma başlattı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle birçok noktada yollar trafiğe kapandı.

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