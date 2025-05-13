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        Çamlıyayla'da dolu; yollar kapandı

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle birçok noktada yollar trafiğe kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 20:46 Güncelleme: 13.05.2025 - 20:50
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        Çamlıyayla'da dolu; yollar kapandı
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        MERSİN'in Tarsus ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle birçok noktada yollar trafiğe kapandı.

        İlçede akşam saatlerinde etkili olan dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Dolu yağışı dolayısıyla Çamlıyayla- Tarsus karayolu, trafiğe kapandı. Jandarma ve belediye ekipleri, araçların doluyla kaplı yolda ilerlemesine izin vermedi. Belediye ekipleri, iş makineleriyle doluyla kaplanan yolları açmak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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