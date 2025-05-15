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        Mersin'de öğrencileri taciz ettiği iddia edilen öğretmen tutuklandı

        MERSİN'in Mut ilçesinde 4 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sınıf öğretmeni tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 20:18 Güncelleme: 15.05.2025 - 20:18
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        Mersin'de öğrencileri taciz ettiği iddia edilen öğretmen tutuklandı
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        MERSİN’in Mut ilçesinde 4 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sınıf öğretmeni tutuklandı.

        Olay, ilçeye bağlı Aşağıköselerli İlk ve Ortaokulu'nda meydana geldi. Okulda görev yapan sınıf öğretmeni E.C. (37), üçüncü sınıf öğrencileri S.G.E. (9), H.K.K. (9), H.H.B. (9) ve Ş.L.K.'ye (9) yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. İstismar iddiaları, ailelerin Mut Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayeti üzerine ortaya çıktı. İhbarın ardından Mut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri öğretmen E.C.’yi bugün gözaltına alındı. Mut Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen öğretmen E.C., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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