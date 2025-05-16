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        3 çocuğunun annesi Pınar'ı döverek öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

        MERSİN'de dini nikahla birlikte yaşadığı 3 çocuğunun annesi Pınar Bayrak'ı (26) döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Ziya Ecer (33) için savcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 16:30 Güncelleme: 16.05.2025 - 16:35
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        3 çocuğunun annesi Pınar'ı döverek öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi
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        MERSİN'de dini nikahla birlikte yaşadığı 3 çocuğunun annesi Pınar Bayrak'ı (26) döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Ziya Ecer (33) için savcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

        Olay, geçen yıl 3 Ağustos'ta Yenişehir ilçesine bağlı Çiftlikköy Mahallesi'nde meydana geldi. Ziya Ecer ve dini nikah ile birlikte yaşadığı, en büyüğü 7 yaşında olan 3 çocuğunun annesi Pınar Bayrak arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Ecer, Bayrak'ı darbetti. Baygın halde kanlar içerisinde kalan Pınar Bayrak, Ziya Ecer ve arkadaşı A.E. (32) tarafından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Pınar Bayrak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından Ecer ile evdeki delilleri kararttıkları iddia edilen arkadaşları A.E., N.B. (22), Ö.B. (25) ve R.B. (28) gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ecer tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İDDİANAME HAZIRLANDI

        Mersin Cumhuriyet Savcılığı tarafından sanıklar hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, tutuklu sanık Ziya Ecer'in 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan, tutuksuz sanıkların ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme' suçundan yargılanması talep edildi. İddianame, Mersin 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

        Davanın duruşması, bugün Mersin 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanık Ecer, tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve müşteki yakınları salonda hazır bulundu.

        Duruşmada Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaada tutuklu sanık Ziya Ecer'in 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Tutuksuz sanıklar A.E., N.B. ve Ö.B. için 'Suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme' suçundan ceza talep edilirken diğer tutuksuz sanık R.B.'nin ise beraati istendi.

        'GAYET SAKİN, OLUMLU BİR İNSANIM'

        Mütalaaya karşı söz verilen sanık Ecer, "Ben normalde gayet sakin, olumlu bir insanım. Hiçbir insan bu durumda olmak istemez. Koğuşta başımı yastığa koyunca eşim, çocuklarım aklıma geliyor. Ben kötü bir insan değilim. Eşimi öldürmek gibi bir niyetim yoktu" dedi.

        Sanık avukatlarının mütalaaya karşı süre istemesi üzerine duruşma ertelendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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