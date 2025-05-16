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        Almanları dolandıran şebeke üyelerine ceza yağdı

        MERSİN'de kurdukları çağrı merkezi aracılığıyla Almanya'da yaşayan kişileri dolandırdıkları belirlenen şebekenin elbaşı Heisem Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 16:50 Güncelleme: 16.05.2025 - 16:55
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        Almanları dolandıran şebeke üyelerine ceza yağdı
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        MERSİN'de kurdukları çağrı merkezi aracılığıyla Almanya'da yaşayan kişileri dolandırdıkları belirlenen şebekenin elbaşı Heisem Ç., yargılandıkları davada ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme’ suçundan 5 yıl, ‘Kişinin kendini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumu çalışanı olarak tanıtması, bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık’ suçundan ise toplam 82 yıl 6 ay hapis ve yaklaşık 30 milyon TL para cezası verildi. Yargılanan diğer şebeke üyelerine de ceza yağdı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ve Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uluslararası dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, kimliklerini saptadığı şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler, çetenin, kurduğu çağrı merkezi üzerinden telefonla arama yapıp, kendilerini 'kamu görevlisi' olarak tanıtarak haklarında çeşitli konularda davalar açılacağını söylediği Alman vatandaşlarını toplam 1 milyon 581 bin avro dolandırdıklarını tespit etti. Suç işleme amacıyla örgüt kurduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için 1 Ekim 2022'de Mersin merkezli İstanbul, İzmir, Antalya, Denizli ve Trabzon'da 25 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, aralarında suç örgütü elebaşı Heisem Ç. ile suç ortakları Alkan Y. ile Murat Ç. de dahil 30 şüpheli gözaltına alındı. Çağrı merkezindeki aramada 'dolandırıcılık' suçunda kullanılan bilgisayarlar ve çok sayıda altın ile döviz ayrıca suçtan elde edilen gelirle alınan çok sayıda taşınmaz tapu ve araca da el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, suç örgütü elebaşı ve yöneticilerin de aralarında bulunduğu 12’si tutuklandı, 18 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İDDİANAME HAZIRLANDI

        12'si tutuklu 30 sanık hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' ve 'Bilişim sistemi, banka veya kredi kurumlarının kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından hazırlanan iddianame, Mersin 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın görülen önceki duruşmalarında 8 sanık tahliye edildi. Geçen duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, tüm sanıkların üzerine atılı suçlardan cezalandırılmasını talep etti.

        Davanın 9’uncu duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Sanıklar üzerlerine atılı dolandırıcılık suçunu kabul etmezken, mahkeme kararını açıkladı.

        CEZA YAĞDI

        Dosya kapsamında örgüt elebaşı olarak yargılanan tutuklu sanıklardan sanık Heisem Ç.'ye ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme’ suçundan 5 yıl, ‘Kişinin kendini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumu çalışanı olarak tanıtması, bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık’ suçundan ise toplam 82,5 yıl hapis ve yaklaşık 30 milyon TL para cezası verildi.

        Tutuklu sanıklardan Murat Ç. ve Alkan Y.'ye de ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme’ suçundan 4 yıl 2 ay, ‘Kişinin kendini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumu çalışanı olarak tanıtması, bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık’ suçundan ise toplam 82 yıl 6 ay hapis ve yaklaşık 30 milyon TL para cezasına mahkum edildi. Yine dosya kapsamında tutuklu bulunan Omar U., ‘Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak’ suçundan 1 yıl 15 gün hapis, ‘Kişinin kendini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumu çalışanı olarak tanıtması, bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık’ suçundan toplam 10 yıl hapis ve 2 milyon 244 bin TL para cezası verildi.

        TUTUKSUZ SANIKLAR DA CEZA ALDI

        Dosya kapsamında tutuksuz yargılanan sanıklara da ‘Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak’ suçundan 1 yıl 15 gün hapis ve çeşitli miktarlarda para cezası verildi. Sanıklar Heisem Ç., Murat Ç., Alkan Y. ve Omar U.'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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