Yabancıları 'ucuz abonelik' bahanesiyle dolandıran 3 şüpheli tutuklandı

MERSİN'de, çağrı merkezi kurup, 'ucuz abonelik' bahanesi ile yabancı ülke vatandaşlarını dolandıran 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Mersin'in Mezitli ilçesinde çağrı merkezi kurup, ülkelerinde yaşayan yabancıları arayıp dolandıran şüphelileri tespit etti. İyi derece yabancı dil bilen şüphelilerin, telefonla aradıkları mağdurların elektrik ve doğal gaz aboneliklerini uygun tarifeye taşıyacaklarını belirtip, para istedikleri belirlendi. Taşıma ücreti alan şüphelilerin parayı iş yeri sahibi N.A.'nın hesabına yatırdıkları tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca müşteri başına komisyon aldıkları belirlendi.

2'Sİ YABANCU UYRUKLU

Bu tespitlerle operasyon için düğmeye basıldı. İş yeri sahibi N.A. ile sorumlu müdür M.B.H.'nni de aralarında olduğu 10 şüpheli yakalandı. 2'si yabancı uyruklu olan şüphelilerin adresleri ve çağrı merkezinde yapılan aramalarda; 13 cep telefonu, 6 laptop, 3 tablet, 13 bilgisayar kasası, 1 kamera kayıt cihazı, 2 masaüstü bilgisayar, 31 bin 800 avro ve çok sayıda yazılı materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemi tamamlanan şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, 9'u ise adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakim karşısına çıkan şüphelilerden iş yeri sahibi N.A. ile sorumlu müdür M.B.H.'nin de aralarında olduğu 3 kişi tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.