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        Mersin'de elektronik eşya fabrikasında yangın (2)

        VALİTOROS: 'YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI' DİYEBİLİRİZMersin Valisi Atilla Toros, Toroslar ilçesi Okan Merzeci Mahallesi Akbelen Bulvarı'nda yangın çıkan elektronik eşya fabrikasındaki söndürme çalışmalarını inceleyip, yetkililerden bilgi aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 10:13 Güncelleme: 20.05.2025 - 10:15
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        Mersin'de elektronik eşya fabrikasında yangın (2)
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        VALİTOROS: 'YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI' DİYEBİLİRİZ

        Mersin Valisi Atilla Toros, Toroslar ilçesi Okan Merzeci Mahallesi Akbelen Bulvarı'nda yangın çıkan elektronik eşya fabrikasındaki söndürme çalışmalarını inceleyip, yetkililerden bilgi aldı. Vali Toros, çalışmalarla ilgili bilgi vererek, "6 bin 800 metrekare alanda bulunan iş yerinde sabah 06.14 civarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla arkadaşlarımızın haberi oldu. Büyükşehir Belediyesinin 12 aracı, 4 TOMA'mız, Orman Bölge Müdürlüğümüzden de 2 aracımız yangına müdahale ediyor. Şu ana kadar çok şükür herhangi can kaybı yok. Bu en büyük sevincimiz. 'Geçmiş olsun' diyorum. 'Yangın kontrol altına alındı' diyebiliriz. Büyük bölümde soğutma çalışmaları yapılıyor. Eksi 1 kotunda kimyasal maddelerin olduğu yere sıçramamasıyla alakalı arkadaşların yoğun çabası var. İnşallah o da kontrol altına alınırsa ondan sonra zaten adli ve idari tahkikatla konu araştırılacak. Sebebine ilişkin şu an halihazırda değerlendirme yapamıyoruz, yapılamıyor. Tahkikatın sonucunda belli olacak. Ses sistemleri üretilen iş yeri, büyük bir alan. Gece saatlerinde bir kokudan bahsedilerek kendi aralarında birtakım konuşmalar olmuş ama kokunun sebebini bir türlü anlayamamışlar. Gece 01.00 civarında olduğu ifade edildi bana. Ona ilişkin olarak da bir değerlendirme mutlaka yapılacak. Sebebini de araştıracağız, adli ve idari yönden tahkikat başlatacağız" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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