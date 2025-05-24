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        Sulama kanalına düştü, itfaiye kurtardı

        MERSİN'inToroslar ilçesinde sulama kanalına düşen 70 yaşındaki Sadi G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 13:40 Güncelleme: 24.05.2025 - 13:45
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        Sulama kanalına düştü, itfaiye kurtardı
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        MERSİN'inToroslar ilçesinde sulama kanalına düşen 70 yaşındaki Sadi G., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

        Olay, Toroslar ilçesi 209'uncu Cadde üzerindeki sulama kanalında meydana geldi. Sadi G., evine gitmek isterken kanal üzerindeki beton kirişi kullanarak karşıya geçmeye çalıştı. Ancak dengesini kaybeden Sadi G., kanala düştü. İhbarla olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Toroslar Grup Amirliği ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi. Merdivenle kanala inen itfaiye ekipleri, ayağa kalkamayan Sadi G.'yi sedyeye aldı. Vatandaşların da desteğiyle kanaldan çıkarılan Sadi G. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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