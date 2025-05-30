Mersin'de denizde hortum oluştu

Kentte dün etkisini gösteren sağanağın ardından Akdeniz açıklarında hortum meydana geldi. Hortumu gören bir vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Hortum, bir süre sonra etkisini yitirerek kayboldu.

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