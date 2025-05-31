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        Dronla tespit edilen araçtan 38 bin 464 adet sentetik ecza hap çıktı

        MERSİN'de dron destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir hafif ticari araç içerisinde 38 bin 464 adet sentetik ezca hap ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 10:57 Güncelleme: 31.05.2025 - 11:00
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        Dronla tespit edilen araçtan 38 bin 464 adet sentetik ecza hap çıktı
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        MERSİN'de dron destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir hafif ticari araç içerisinde 38 bin 464 adet sentetik ezca hap ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda şüpheli bir hafif ticari araç durduruldu. Dron destekli operasyonda ekiplerin araçta yaptığı aramada, 38 bin 464 adet sentetik ecza ele geçirildi. Araç sürücüsü M.A., yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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