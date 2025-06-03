Toroslar EDAŞ, Mersin'de enerji altyapısını güçlendirmeye devam ediyor

KESİNTİSİZ ve sürdürülebilir enerji hizmeti sunma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Toroslar EDAŞ, 2025 yılının ilk üç ayında Mersin'de bakım, onarım ve yatırım faaliyetlerini sürdürdü. Şirket, enerji altyapısını yenileyerek güçlendirirken, dijital dönüşüm ve müşteri odaklı projelere de öncelik verdi.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin Ayedaş ve Başkent EDAŞ ile üç elektrik dağıtım şirketinden biri olan Toroslar EDAŞ, 1 milyondan fazla müşteriye daha güvenilir ve kesintisiz enerji sunmak için 2025 yılının ilk üç ayında Mersin'de müşteri ve çözüm odaklı çalışmalara imza attığını bildirdi.

Şirket, Mersin'de hizmet verdiği 12 bin 585 trafo ve 44 bin 237 kilometrelik enerji hattında sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlamak için bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarına devam etti. Ayrıca, dijital dönüşüm çalışmaları ve karbon ayak izini azaltmak için attığı adımlarını da sürdürdü.

Edinilen bilgiye göre Akdeniz, Mezitli, Yenişehir, Toroslar, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Silifke, Tarsus, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar ve Mut ilçelerinde toplamda 4 bin 363 aydınlatma armatürünün bakımı tamamlandı. Bunun yanı sıra, 236 pano, 146 trafo ve 126 dağıtım merkezinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi. Aynı dönemde 644 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağladı.