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        Toroslar EDAŞ, Mersin'de enerji altyapısını güçlendirmeye devam ediyor

        KESİNTİSİZ ve sürdürülebilir enerji hizmeti sunma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Toroslar EDAŞ, 2025 yılının ilk üç ayında Mersin'de bakım, onarım ve yatırım faaliyetlerini sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 15:44 Güncelleme: 03.06.2025 - 15:44
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        Toroslar EDAŞ, Mersin'de enerji altyapısını güçlendirmeye devam ediyor
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        KESİNTİSİZ ve sürdürülebilir enerji hizmeti sunma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Toroslar EDAŞ, 2025 yılının ilk üç ayında Mersin'de bakım, onarım ve yatırım faaliyetlerini sürdürdü. Şirket, enerji altyapısını yenileyerek güçlendirirken, dijital dönüşüm ve müşteri odaklı projelere de öncelik verdi.

        Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin Ayedaş ve Başkent EDAŞ ile üç elektrik dağıtım şirketinden biri olan Toroslar EDAŞ, 1 milyondan fazla müşteriye daha güvenilir ve kesintisiz enerji sunmak için 2025 yılının ilk üç ayında Mersin'de müşteri ve çözüm odaklı çalışmalara imza attığını bildirdi.

        Şirket, Mersin'de hizmet verdiği 12 bin 585 trafo ve 44 bin 237 kilometrelik enerji hattında sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlamak için bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarına devam etti. Ayrıca, dijital dönüşüm çalışmaları ve karbon ayak izini azaltmak için attığı adımlarını da sürdürdü.

        Edinilen bilgiye göre Akdeniz, Mezitli, Yenişehir, Toroslar, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Silifke, Tarsus, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar ve Mut ilçelerinde toplamda 4 bin 363 aydınlatma armatürünün bakımı tamamlandı. Bunun yanı sıra, 236 pano, 146 trafo ve 126 dağıtım merkezinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi. Aynı dönemde 644 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağladı.

        Müşterilere daha kesintisiz ve kaliteli enerji sunabilmek adına, 207 kilometrelik yeni kablo döşeme ve bin 527 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Ayrıca, 167 yeni elektrik panosu ve 64 trafo merkezi kurarak altyapısını güçlendirdi. Şirket, söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile 2025 yılının ilk üç ayında koymuş olduğu hedefleriyle gerçekleştirdiğini aktardı.

        MÜŞTERİ ODAKLI HİZMET ANLAYIŞI

        Şirketten yapılan bilgilendirmede "Operasyonel iş süreçlerini daha verimli hale getirebilmek için dijital dönüşümüne ağırlık veren Enerjisa Dağıtım Şirketleri kullanıcı memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Müşteri odaklı yaklaşımla 7 gün 24 saat hizmet sunan Toroslar EDAŞ, toroslaredas.com.tr, Web ChatVolt anlık mesajlaşma, Toroslar 186 Mobil Uygulaması, 0(322) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve 186 Çağrı Merkezi'nden tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ederken, sosyal medya hesapları aracılığı ile de müşterilerin talep ve şikayetleri karşılanıyor. Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin AYEDAŞ ve Başkent EDAŞ ile birlikte elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan Toroslar EDAŞ, Mersin'deki enerji altyapısını güçlendirmek için yatırımlarına kararlılıkla devam edecek" denildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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