Veliler, çocuklarının sırasında kitap okuyor

MERSİN'in Erdemli ilçesindeki Hacı Halil Arpaç İlkokulu'nda 'Velilerimizle Öğrenme Yolculuğumuz' projesi kapsamında, veliler çocuklarının sınıfında kitap okuyor. Anne babalar, çocuklarının okuduğu kitapları okumaktan çok mutlu olduklarını söylüyor.

Hacı Halil Arpaç İlkokulu 2-A Sınıfı Öğretmeni Elif Çatal öncülüğünde 'Velilerimizle Öğrenme Yolculuğumuz' adlı proje hayata geçirildi. Projeye göre veliler, belirli günlerde okula gelip çocuklarıyla aynı sırada oturup kitap okuyor.

Erdemli Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, velilerle birlikte kitap okuma etkinliğine katıldı. Açıkyörük, proje sayesinde velilerle çocuklar arasında kurulan bağın önemine dikkat çekerek, "Velilerimizin belirli günlerde çocuklarıyla beraber kitap okuması oldukça etkili oldu. Çocuklara örnek ve rol model oluşturuyorlar. Projeye emek veren öğretmenimize ve katılım sağlayan velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

'KALİTELİ ZAMAN GEÇİRİYORLAR'

Projenin yürütücüsü sınıf öğretmeni Elif Çatal, "Belirlediğimiz kitapları velilerimiz çocuklarıyla birlikte okuyorlar. Bu sayede çocuklarımız daha mutlu, daha başarılı, yaşam becerisi yüksek ve erdemli bireyler olarak yetişirken, veliler de çocuklarıyla daha kaliteli zaman geçiriyorlar. Gelişen anne-baba, geliştiren anne-babadır. Okunan kitapları daha sonra hep birlikte değerlendirerek, üzerinde düşünce alışverişinde bulunuyoruz” diye konuştu.