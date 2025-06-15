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        Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan Azerbaycan'a direkt seferler başladı

        ÇUKUROVA Uluslararası Havalimanı'ndan Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye direkt seferler başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 19:55 Güncelleme: 15.06.2025 - 20:00
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        Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan Azerbaycan'a direkt seferler başladı
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        ÇUKUROVA Uluslararası Havalimanı’ndan Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye direkt seferler başladı.

        Mersin’in Tarsus ilçesinde önceki yıl yapımı tamamlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı, Azerbaycan’dan gelen ilk direkt uçuşu karşıladı. Azerbaijan Airlines’a (AZAL) ait uçak, bugün başkent Bakü’den havalanarak Çukurova Havalimanı’na iniş yaptı. Bakü’den gelen ilk uçak, su takı gösterisiyle karşılandı. Düzenlenen karşılama töreninde yolcular, yöresel kıyafetli hostesler tarafından ikramlarla karşılandı. Kutlama pastası kesilerek kurdele töreni gerçekleştirildi.

        Çukurova Uluslararası Havalimanı Direktörü Oğuz Oflaz, ilk uçuşun tam kapasiteyle gerçekleşmesinden ve seferlerin başlamasından dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi. Oflaz, “Dost ve kardeş ülkemiz Azerbaycan’dan Çukurova Havalimanı’na gerçekleşen ilk uçuşun heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Uçağımız, toplam 102 yolcusuyla tam kapasite olarak iniş yaptı. Perşembe ve pazar günleri düzenlenecek seferlerle, bölgemiz ile Bakü arasında ilk hava köprüsünü kurmuş bulunuyoruz. Tüm misafirlerimizi kardeş ülkemiz Azerbaycan’ı ziyaret etmeye, Azerbaycanlı kardeşlerimizi ise Çukurova’mızı ve ülkemizi keşfetmeye davet ediyoruz” dedi.

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        Azerbaycan’dan direkt uçuşla gelen Jale Alekbarova yeni destinasyonun kendileri için çok büyük şans olduğunu aktardı. Alekbarova, “Azerbaycan uçağıyla geldik, 2.5 saate düştü yolculuğumuz. Aynı zamanda Mersin’e ve Adana’ya direkt uçuşla gelebilmek, Çukurova Havalimanı vasıtasıyla bir Azerbaycanlı olarak büyük bir şans. Türkiye’nin farklı yerlerini keşfedeceğiz; bundan sonra İstanbul’a gitmemize ihtiyaç yok. Yeni destinasyon bizim için çok güzel imkânlar açıyor. Türkiye’yi çok daha rahat keşfedebilme imkanına sahibiz” diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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