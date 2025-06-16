Açıkta yakalanan köpek balıklarının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı, turizmciler mağdur oldu

MERSİN'in Silifke ilçesinde balıkçılar tarafından açıkta yakalanan farklı türlerdeki 8 köpek balığının görüntüsü, sosyal medyada paylaşılınca tatilciler tedirgin oldu, birçok turist tekne rezervasyonlarını iptal ettirdi. Turizmciler mağdur olduklarını belirtirken, videoyu çeken kaptan Serkan Yetkin, korkulacak bir şey olmadığını söyledi.

İlçedeki Taşucu Mahallesi açıklarında çekildiği iddia edilen köpek balığı görüntülerinin sosyal medyada yayılması, bölgede paniğe neden oldu. Özellikle yat turizmi ve konaklama sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, görüntüler sonrası çok sayıda rezervasyonun iptal edildiğini belirtti. Taşucu Yat Limanı'nda yaz sezonuna hazırlanan turizmciler, köpek balıklarının yaklaşık 8 ila 30 mil açıkta, 500 ila 1000 metre derinlikte görüldüğünü ancak sosyal medyada durumun farklı yansıtıldığını ifade etti.

'TEKNE TURLARI DURMA NOKTASINA GELDİ'

Hafta sonu olmasına rağmen teknelerin tura çıkamadığını kaydeden turizmci Hamza Ogur, "Evet köpek balığı var ama açık sularda yaşıyorlar. Kıyılarımızda köpek balığı tehlikesi yoktur. Sosyal medyada yer alan görüntüler maalesef misafirlerimizi tedirgin etti. Hafta sonu iş yapan insanlarız ama gördüğünüz gibi bütün tekneler yatıyor. Tekne turları durma noktasına geldi" dedi.