Mersin'de orman yangını (2)

Mersin'in Erdemli ilçesi Elbeyli Mahallesi’nde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 3 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Erdemli Orman İşletme Müdürü Murat Körlü, "Yangına 1 helikopter, 2 arazöz, 1 su tankı ve orman işçilerimizle müdahale ettik. Toplamda 8 dönümlük orman zarar gördü. Soğutma çalışmalarına devam ediyoruz" diye konuştu.

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