3 komşusunu öldüren sanığa 2 ağırlaştırılmış müebbet ile 18 yıl hapis

MERSİN'inMut ilçesinde komşusu Kemal Veli Akyaka (65) ile oğlu Durmuş Akyaka (35) ve gelini Ruhan Akyaka'yı (35) av tüfeğiyle vurarak öldüren Tahir Kaya (67), 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 29 Eylül 2024'te Çömelek Mahallesi’nde meydana geldi. Tahir Kaya, patpat olarak tabir edilen tarım aracı ile yoldan geçmek isterken iddiaya göre pekmez kaynatan komşusu Kemal Veli Akyaka tarafından engellendi. Akyaka, çıkan tozun pekmeze karışabileceğini belirterek, komşusundan başka bir yerden gitmesini istedi. Buna karşı çıkan Kaya ile Akyaka arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile evden av tüfeğini alan Tahir Kaya, geri dönerek Kemal Veli Akyaka ile oğlu Durmuş Akyaka ve gelin Ruhan Akyaka'ya ateş açtı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde baba, oğlu ve gelininin öldüğü belirlendi. Tahir Kaya ise jandarmaya teslim oldu. Cenazeler yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

KARAR ÇIKTI

Silifke 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4'üncü duruşmasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, Tahir Kaya'nın, öldürülen Ruhan Ortak Akyaka için 'Kadına karşı canavarca hisle kasten adam öldürme’ suçunu sabit görerek ağırlaştırmış müebbet hapis cezası ile, eşi Kemal Akyaka için 'Canavarca hisle kasten adama öldürme' suçu sabit görerek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile baba Durmuş Akyaka içinse 'Kasten adam öldürme' suçunu sabit görerek 18 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.