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        Alkollü sürücünün otomobille çarptığı çöp kamyonundaki işçilerden biri öldü, diğeri ağır yaralandı

        MERSİN'in Anamur ilçesinde otomobilin çöp toplama kamyonuna arkadan çarpması sonucu o sırada konteynerden çöp boşaltan temizlik işçilerinden Adem Oğuz (44) hayatını kaybetti, Yusuf Alataş (42) ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 15:13 Güncelleme: 29.06.2025 - 15:15
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        Alkollü sürücünün otomobille çarptığı çöp kamyonundaki işçilerden biri öldü, diğeri ağır yaralandı
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        MERSİN’in Anamur ilçesinde otomobilin çöp toplama kamyonuna arkadan çarpması sonucu o sırada konteynerden çöp boşaltan temizlik işçilerinden Adem Oğuz (44) hayatını kaybetti, Yusuf Alataş (42) ağır yaralandı. Kazada hafif yaralanan ve 1.93 promil alkollü olduğu belirlenen otomobilin sürücüsü Ali B., tedavisinin ardından tutuklandı.

        Kaza, dün gece saat 04.00 sıralarında ilçedeki Sağlık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda meydana geldi. Ali B. yönetimindeki 07 AHA 930 plakalı otomobil, Adem S.’nin kullandığı belediyeye ait 33 ADE 207 plakalı çöp toplama kamyonuna arkadan çarptı. O sırada konteynerden kamyona çöp boşaltan temizlik işçileri Adem Oğuz ve Yusuf Alataş ağır, Ali B. ve yanındaki 2 kişi ise hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        5 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Oğuz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Adem Oğuz'un cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Diğer temizlik işçisi Alataş’ın hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü Ali B.’nin 1.93 promil alkollü olduğu belirlendi. Tedavisinin ardından taburcu edildikten sonra gözaltına alınan Ali B. sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        KAZA ANI KAMERADA

        Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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