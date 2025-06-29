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        Mersin'de Göksu Deltası Kuş Cenneti'nde sazlık yangını

        MERSİN'in Silifke ilçesinde koruma altında bulunan Göksu Deltası'ndaki sazlıkta yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 23:18 Güncelleme: 29.06.2025 - 23:20
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        Mersin'de Göksu Deltası Kuş Cenneti'nde sazlık yangını
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        MERSİN'in Silifke ilçesinde koruma altında bulunan Göksu Deltası'ndaki sazlıkta yangın çıktı. Ekiplerin bölgede söndürme çalışması devam ediyor.

        Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan dünyanın en önemli kuş göç yolları üzerinde yer alan Göksu Deltası Kuş Cenneti’ndeki sazlık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı. Kum Mahallesi sınırları içerisindeki sazlıkta çıkan yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Arazinin bataklık olması ve şiddetli rüzgar nedeniyle müdahalede güçlük yaşanırken, alevlerin çevreye yayılmaması için çalışmalar yoğun şekilde sürdürülüyor. Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışması devam ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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